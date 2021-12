Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari, ecco la soluzione più semplice

L'ufficialità è ormai vicina, molto presto, con ogni probabilità già dall'inizio del 2022, l'obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni B2B e B2C sarà esteso anche al regime forfettario. Tale azione, mirata principalmente alla lotta contro l'evasione fiscale, avrà inizialmente validità fino al 2024, ma non possiamo ancora essere certi dei suoi sviluppi futuri. A questo proposito, potrebbe quindi essere un'ottima idea quella di pensare a tutta la gestione che ne conseguirà, optando magari per un piccolo aiuto da parte di FlexTax, ora disponibile con con uno sconto esclusivo di 20 euro sul prezzo originale.

La fattura elettronica diventerà obbligatoria anche per le partite IVA

La fattura elettronica è ormai realtà da diverso tempo in Italia, ma mancava ancora un ultimo tassello da coprire, ovvero il regime forfettario. A quanto pare però, mancherebbe soltanto la dichiarazione ufficiale, prima che questo diventi realtà. Ovviamente questo cambiamento verrà successivamente accompagnato con delle norme specifiche e cucite su misura per evitare intoppi o problemi di esecuzione.

La suddetta tipologia di fattura si pone l'obiettivo di provare ad arginare il problema dell'evasione fiscale, unendosi quindi a quella già avviata da tempo per tutte le altre tipologie di esercenti. Non abbiamo quindi una data precisa sul quale concentrarci per dichiarare l'inizio di tale cambiamento, ma secondo gli impegni della Commissione UE, il tutto potrebbe già diventare realtà nei primi sei mesi del 2022.

