Fatture in Cloud: offerta per la fatturazione elettronica forfettari

In un contesto sempre più digitale, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà anche i forfettari a partire dal 1 gennaio 2024.

La transizione verso la digitalizzazione contabile richiede una ristrutturazione profonda, e Fatture in Cloud è il partner ideale per questa evoluzione, offrendo una Licenza Standard a un prezzo straordinario.

L’offerta imperdibile per i forfettari di Fatture in Cloud

Fatture in Cloud ha varato un’offerta imperdibile: la Licenza Standard Forfettari, solitamente a 8 euro, è ora accessibile a soli 4 euro. Questa promozione non solo consente ai professionisti forfettari di risparmiare significativamente, ma garantisce anche il pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di fatturazione elettronica.

La licenza Standard Forfettari di Fatture in Cloud comprende l’intero processo di fatturazione elettronica da e verso B2B, B2C e PA. Questo include la generazione della fattura, la firma digitale, l’invio al SdI, la ricezione nel software e la conservazione digitale obbligatoria per 10 anni.

Ma le vantaggiose offerte di Fatture in Cloud non si fermano qui. A soli 4 euro al mese, i forfettari possono accedere a funzioni extra che semplificano la gestione completa della Partita Iva. Queste includono la creazione, l’invio e la gestione di documenti aziendali come preventivi e fatture proforma.

La proposta di Fatture in Cloud non si limita alla fatturazione elettronica. Grazie all’integrazione con TS Pay, il software consente di accettare pagamenti elettronici senza oneri fissi o canoni mensili per un terminale POS.

Inoltre, l’app mobile offre la flessibilità di compiere operazioni e monitorare l’attività aziendale ovunque e in qualsiasi momento.

Un aspetto distintivo di questa offerta è l’accesso del commercialista, consentendo una gestione collaborativa delle pratiche fiscali. Il professionista può scaricare le fatture, gestire gli F24 e controllare altri adempimenti, semplificando la vita dei forfettari.

In conclusione, l’offerta di Fatture in Cloud si presenta come un catalizzatore per la trasformazione digitale dei forfettari, offrendo non solo risparmi significativi, ma anche una serie di funzionalità avanzate per semplificare la gestione quotidiana e garantire la conformità normativa.

