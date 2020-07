C’è anche l’FBI tra coloro che stanno cercando di fare chiarezza a proposito di quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì, quando Twitter ha subito il più grave attacco della sua storia. La piattaforma è stata bucata da responsabili ancora non accertati (anche se un’ipotesi è stata formulata) intenzionati a sfruttare la popolarità di alcuni account illustri per raggirare i loro follower con una truffa basata sull’invio di Bitcoin.

Circa 130 account compromessi stando a quanto reso noto dal social network. Tra questi Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West e Mike Bloomberg, ma anche aziende come Apple, Uber, Coinbase e Gemini.

Based on what we know right now, we believe approximately 130 accounts were targeted by the attackers in some way as part of the incident. For a small subset of these accounts, the attackers were able to gain control of the accounts and then send Tweets from those accounts.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 17, 2020