FC 24 per PC in offerta su Kinguin a soli 37€

Quando mancano ormai solo due settimane al lancio ufficiale di EA SPORTS FC 24, il titolo destinato a raccogliere la pesante eredità della serie FIFA, ecco un’offerta davvero irrinunciabile, il più classico degli assist a porta vuota: la versione PC è in vendita in preordine su Kinguin a soli 37,18 euro. Si tratta dell’edizione completa, in italiano e il pagamento può essere effettuato in modo sicuro con PayPal.

EA SPORTS FC 24 in offerta: un assist a porta vuota

Mossa dalla tecnologia HyperMotionV che promette di innalzare ulteriormente l’asticella per quanto riguarda il realismo e dall’ultima evoluzione del motore Frostbite, la simulazione calcistica ha quest’anno Erling Haaland come testimonial. Il bomber norvegese del Manchester City è in buona compagnia: al suo fianco ci sono oltre 19.000 atleti riprodotti su licenza da più di 700 squadre di 30 campionati in tutto il mondo.

Come sempre, si avranno a disposizione tante modalità con le quali cimentarsi, per un intero anno di divertimento, da soli o in compagnia degli amici: dalle partite singole ai tornei internazionali, senza dimenticare le sfide su strada di Volta, la Carriera e l’immancabile Ultimate Team in cui creare il proprio squadrone per sfidare il mondo.

Scegliendo di effettuare l’acquisto su Kinguin a soli 37,18 euro di EA SPORTS FC 24 sarà possibile accedere al titolo dalla piattaforma Steam a partire dal day one fissato in venerdì 29 settembre. Dopodiché, lo si potrà scaricare, installare e giocare sul proprio PC senza alcuna limitazione.

Come funziona l’offerta proposta dal servizio? Non si tratta di una chiave di attivazione. L’acquirente avrà accesso a un nuovo account, creato appositamente per ospitare il contenuto, in questo caso la simulazione calcistica. Le credenziali per effettuare il login fornite inizialmente potranno essere modificate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.