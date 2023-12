Regala FC 24 per PS5 a Natale (-30€): sei ancora in tempo

Come con il più classico dei gol in pieno recupero, sei ancora in tempo per approfittare dello sconto di 30 euro sulla versione PS5 di FC 24, la simulazione calcistica erede della serie FIFA uscita quest’anno. Se effettui l’ordine ora, lo riceverai entro domani, così da poterlo mettere sotto l’alberro di Natale.

Sconto 30€ e consegna domani per FC 24 su PS5

Si tratta ovviamente del gioco in copia fisica, con il bomber Haaland del Manchester City in copertina. Un titolo che non ha bisogno di presentazioni, con licenza ufficiali per atleti, squadre, campionati e coppe di tutto il mondo, migliorato in questa edizione grazie alla tecnologia HyperMotionV che eleva il livello del gameplay e del realismo in campo. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla descrizione completa.

Sei ancora in tempo per comprare la versione PlayStation 5 di EA SPORTS FC 24 al prezzo finale di soli 49 euro invece di 79 euro come da listino, con uno sconto di 30 euro applicato in automatico dall’e-commerce (non sono necessari coupon).

Come già detto, grazie ad Amazon che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, la consegna gratuita è assicurata entro domani. Acquistalo ora per metterlo sotto l’albero e preparati a un Natale di partite con i parenti e con gli amici.

