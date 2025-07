Fedora 44: la proposta per abbandonare Intel i686 viene ritirata

Alcuni giorni fa era stata avanzata una proposta per far si che venisse abbandonato il supporto alla vecchia architettura Intel i686 a partire da Fedora 44. Trattandosi di una proposta in discussione, questa non ha trovato approvazione tra la comunità, che ha fornito un riscontro negativo in merito alla questione. La proposta viene infatti ritirata dopo un acceso dibattito.

Fedora 44 fa retromarcia: ritirata la proposta per abbandonare il supporto a Intel i686

La proposta per Fedora 44 mirava a semplificare le operazioni di manutenzione dei pacchetti e di rilascio, eliminando il supporto per l’architettura i686 e le librerie a 32-bit. La decisione avrebbe avuto però delle ripercussioni importanti su Wine e Steam, le quali dipendono fortemente dalle librerie a 32-bit per funzionare correttamente. Ciò ha preoccupato gli appassionati e i giocatori che usano la distribuzione Linux, temendo possibili problemi nel far girare i propri titoli.

La forte opposizione ha costretto Fabio Valentini, l’autore della proposta, al ritiro della stessa, riconoscendo che questo tipo di obiettivo fosse troppo ambizioso per Fedora 44. Le polemiche sono state, a ogni modo, abbastanza forti e accese, motivo per cui Valentini non ha nascosto una certa delusione per i toni, lamentando una mancanza di una critica vera, piuttosto che semplici commenti negativi dove si minacciava di cambiare distribuzione.

Fedora 44 continuerà con il supporto a Intel i686

Chi fa uso di Fedora per giocare può quindi tirare un sospiro di sollievo. Il supporto a 32-bit non verrà rimosso in Fedora 44 e, probabilmente, per i prossimi uno o due anni. La discussione, tuttavia, ha sollevato l’inevitabile questione relativa all’evoluzione delle tecnologie software, motivo per cui il supporto per le architetture a 32-bit potrebbe essere gradualmente abbandonato in futuro.

Viene inoltre fuori il complicato equilibrio che gli sviluppatori devono affrontare per mantenere da un lato il sistema aggiornato con tecnologie all’avanguardia, mantenendo soddisfatta la comunità dall’altro.