Fedora Linux 43 abbandona definitivamente il supporto GNOME X11

Gli sviluppatori di Fedora Linux hanno annunciato che, a partire da Fedora Linux 43, futura versione prevista per il rilascio tra fine ottobre e inizio novembre, l’ambiente desktop GNOME adotterà esclusivamente il protocollo per server grafico Wayland, abbandonando definitivamente l’ormai vecchio e obsoleto X11.

Fedora Linux 43 passa definitivamente a Wayland con GNOME

La decisione, approvata per Fedora Linux 43 con una chiara maggioranza, nello specifico con cinque voti a favore e due contrari dal Fedora Engineering Steering Committee (FESCo), ovvero il comitato che guida le scelte tecniche del progetto, riflette la necessità di allinearsi alla direzione di sviluppo dell’ambiente desktop GNOME.

Secondo lo sviluppatore responsabile della proposta, la sessione GNOME X11 risulta effettivamente abbandonata per quanto riguarda i test e lo sviluppo, accumulando numerosi bug irrisolti che in particolare particolare erano legati a Mutter, il gestore delle finestre di GNOME, il quale ha presentato problemi operativi importanti.

Nonostante il consenso, la transizione da X11 a Wayland su GNOME per Fedora Linux 43 ha sollevato alcune perplessità nella comunità: alcuni utenti ritengono che la sessione X11, pur con i suoi evidenti limiti, continui comunque a essere funzionale per un gruppo ristretto di utenti, mettendo in discussione la necessità di eliminarne completamente il supporto dal sistema.

Gli sviluppatori Fedora, tuttavia, sostengono che concentrare le risorse di sviluppo su Wayland, in linea con la tabella di marcia GNOME, permetterà di garantire un controllo qualità e un supporto superiore che in passato. Gli utenti che preferiscono o necessitano di X11 potranno comunque utilizzare ambienti desktop alternativi, come Cinnamon o MATE, con gestori di login come LightDM.

X11 è un gestore grafico che sta ormai per essere abbandonato dalla maggior parte delle distribuzioni Linux in circolo, specie con GNOME, con sole poche di esse che ne mantengono ancora il supporto.

Per ulteriori dettagli sulla decisione intrapresa con Fedora Linux 43 è possibile consultare la pagina dedicata.