Fedora Workstation 42 valuta la raccolta dati utente facoltativa

La raccolta dati utente attraverso i software è sicuramente un argomento che fa sempre discutere, a maggior ragione se ciò accade in una distribuzione Linux come quella di Fedora Workstation 42, per cui gli sviluppatori starebbero valutando la possibilità di inserire un’opzione facoltativa per la raccolta dei dati d’uso. Nel caso venisse approvata, verrebbe così implementato nel sistema operativo un sistema di metriche con informazioni anonime che comprendono le impostazioni di sistema, le informazioni hardware e come viene utilizzato il dekstop.

Fedora Workstation 42: gli sviluppatori pensano a un sistema di raccolta dati anonimo e facoltativo

Lo scopo della proposta è quello di raccogliere informazioni sull’utilizzo di tutti i giorni di Fedora Workstation 42, permettendo agli sviluppatori di indirizzare meglio il lavoro di sviluppo del sistema operativo. I dati comprenderebbero nello specifico impostazioni di sistema utilizzate più di frequentemente, modelli d’uso del desktop, app usate di frequente, frequenza d’accesso alle impostazioni, dettagli sulle prestazioni tra cui l’uso del disco e della memoria, nonché possibili dettagli su arresti anomali e, ovviamente, info che riguardano la configurazione hardware di sistema.

Allo scopo di risolvere possibili problemi relativi alla privacy, e dare una risposta a dubbi del tutto legittimi, viene fatto notare come dettagli più “personali”, come indirizzi IP e altri dati che possono ricondurre agli utenti, non verranno raccolti. Le informazioni che invece verrebbero registrate sarebbero prelevate individualmente, allo scopo di impedire una profilazione totale sia del sistema che dell’utente. Oltretutto, come già specificato prima, la raccolta dati rimane del tutto facoltativa.

I dettagli della proposta per il sistema di metrica per la raccolta dati su Fedora Workstation 42 è descritto nel dettaglio sulla pagina wiki dedicata, consultabile da tutti. Nonostante non ci sia ancora alcun commento in merito, questo tipo di proposta farà sicuramente discutere fra la community che fa uso del sistema, da cui potrebbe anche dipendere l’eventuale implementazione.