FENNER GX2 è il decoder DVB-T2 che volevi (SCONTO)

Fra i tanti decoder DVB-T2 disponibili sul mercato, il modello FENNER GX2 si distingue per le sue funzionalità, che vanno oltre la ricezione dei canali del nuovo digitale terrestre: prima di vedere quali sono, ti segnaliamo che oggi può essere tuo approfittando dello sconto Amazon sul prezzo di listino in anticipo sul Black Friday.

Nuovo digitale terrestre: dai un'occhiata a questo decoder

È pienamente compatibile con tutti gli standard più recenti (HEVC Main 10, H.265), così da poter garantire che anche i televisori non proprio moderni possano continuare a visualizzare tutti i programmi, con pieno supporto all'alta definizione 1080p. Ci sono anche una porta USB e lo slot Ethernet per effettuare l'accesso a Internet e guardare in streaming i video di YouTube. Cerchi altri dettagli? Consulta la scheda del prodotto.

FENNER GX2 funge anche da media player, riproducendo video, immagini e audio caricati su una pendrive o un disco fisso esterno collegati via USB. All'elenco delle caratteristiche si aggiungono infine quelle per la ricezione delle previsioni meteo e gli strumenti di parental control così da assicurare la tutela dei più piccoli.

Oggi questo decoder DVB-T2 versatile e multifunzionale può essere tuo al prezzo di soli 25,94 euro, grazie all'offerta Amazon che consente di acquistarli in sconto pur non essendo ancora giunti al Black Friday. Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita con consegna a domicilio immediata.