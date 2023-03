Festa del papà: Cuffie wireless che connetti alla TV, SPETTACOLARI

Sei alla ricerca del regalo perfetto per la festa del papà? Queste Cuffie Wireless sono la scelta giusta per rilassarsi la sera davanti alla televisione senza disturbare nessuno. Con base di ricarica e con possibilità di collegarle al televisore, sono perfette in tutto e per tutto.

Su Amazon le trovi con una magnifica doppia offerta: non devi far altro che aprire la pagina, spuntare il coupon ed ecco che le porti a casa ad appena 39,99€. Un’occasione più unica che rara, fidati.

Ti arriveranno a casa con una spedizione veloce e gratuita grazie al tuo abbonamento Amazon Prime e potrai riceverle già pronte per essere donate se scegli l’opzione regalo nel check-out.

Un paio di cuffie perfetto per la festa del papà grazie a Rybozen

Manca poco alla festa del papà e di sicuro sarai alla ricerca del regalo perfetto, ma non è facile scegliere tra tantissime possibilità. Se tuo padre adora guardare la televisione fino a tardi, magari a volume alto perché ormai l’età si fa sentire, di sicuro non devi farti scappare queste Cuffie Wireless per TV. In questo modo potrà godersi una serata di relax sentendo bene la sua trasmissione preferita e senza preoccuparsi di disturbare gli altri membri della famiglia.

Con un autonomia di 18 ore vedrai che saranno perfette da usare per tutta la serata senza paura di dover rinunciarci a metà film. Per usarle basta collegare la base fornita al televisore tramite i cavi che trovi in confezione. Naturalmente la base non serve solo da ricevitore, ma riponendovi le cuffie queste si ricaricheranno in modo da essere pronte per la prossima volta.

Vedrai che saranno super comode da utilizzare grazie al padiglione che avvolgerà completamente le orecchie. Sono per di più dotate di comandi per il controllo del volume direttamente su di esse in modo da non dover utilizzare altri telecomandi. Con la loro copertura fino a 30 metri saranno perfette per rilassarsi sul divano senza problemi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione su Amazon e acquista subito il tuo paio di Cuffie Wireless per TV a soli 39,99€ grazie alla doppia promozione che trovi al momento.

Con Amazon Prime hai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.