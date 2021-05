Festa della Mamma: l'Azalea è anche su Amazon

Se il maltempo o la cautela sanitaria non consentono di andare nelle piazze, c’è un ulteriore modo intelligente per acquistare una Azalea della Ricerca in occasione della Festa della Mamma: Amazon. Anche il marketplace, infatti, consente di far propria l’Azalea e tutto quel che ha rappresentato dal 1985 ad oggi, ossia in tutte le edizioni organizzate dall’AIRC per la raccolta fondi a finanziamento della ricerca sul cancro.

Festa della Mamma: regala un’Azalea, su Amazon

L’Azalea della Ricerca può essere acquistata qui e costa 20 euro, ma è altresì possibile accompagnare questo bel gesto con uno ulteriore, ossia lasciando all’AIRC anche una somma ulteriore. Queste le opzioni:

Non si può scegliere il colore: sarà il destino a veicolare a casa di ognuno la miglior Azalea. Ogni acquisto è deducibile: “Trascorsi 30 giorni dalla consegna dell’Azalea riceverai un email in cui ti chiederemo di confermare i tuoi dati al fine di erogarti la ricevuta“. L’acquisto online consente anche di far consegnare a domicilio l’Azalea della Ricerca ad altre persone, personalizzando il biglietto e potendola utilizzare pertanto anche come un significativo regalo di grande valore etico.

Migliaia di volontari saranno a disposizione nelle piazze, compatibilmente con le regole anti-Covid e le necessarie misure di distanziamento. Chiunque può comunque effettuare questa operazione a fin di bene direttamente da casa propria, semplicemente con un click.