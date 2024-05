Festa della Mamma: regala le piantine LEGO (forte sconto)

Non è troppo tardi per scegliere il regalo giusto per la Festa della Mamma, anche se la ricorrenza è ormai alle porte: il set di piantine LEGO è in forte sconto su Amazon. Oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico, per riceverlo già entro domani direttamente a casa. E, anche se non ha il pollice verde, non ti devi preoccupare: non appassiranno mai.

Prezzo minimo storico per le piantine LEGO

Ce ne sono ben nove, tutte da costruire, a partire da quelle tropicali come l’albero di giada, l’ossalide triangolare e l’anthurium, che in natura crescono in condizioni calde e umide, ma anche quelle carnivore come la venere acchiappamosche, la drosera capensis e la nepenthes, capaci di attirare e di intrappolare le loro prede. Ancora, quelle grasse del deserto, come le opuntie e le mammillarie, che prosperano in climi caldi e ventosi con precipitazioni molto scarse. È composto da un totale di 758 pezzi. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

In questo momento, puoi acquistare il set di piantine LEGO #10329 su Amazon al prezzo minimo storico di 37,49 euro, approfittando di uno sconto del 25% sul listino (49,99 euro) applicato in automatico dall’e-commerce. È degno di nota il voto medio assegnato dalle recensioni di chi l’ha già messo in casa o regalato, quasi un perfect score: 4,9/5 stelle.

Come già anticipato in apertura, è prevista la consegna entro domani per chi effettua subito l’ordine, con la spedizione gratuita riservata agli abbonati Prime (se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova gratuita della sottoscrizione).