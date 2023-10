Festa delle Offerte Prime su Amazon: come farsi trovare pronti

Ormai ci siamo quasi: la Festa delle Offerte Prime organizzata da Amazon sta arrivando. L’attesa è quasi giunta al termine, l’evento è alle porte, si svolgerà nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. Qui è dove ti spieghiamo cosa fare per farti trovare pronto e poter cogliere le migliori opportunità proposte dall’e-commerce.

Festa delle Offerte Prime su Amazon

Anzitutto, va precisato che si tratta di un appuntamento riservato agli abbonati Prime. Il consiglio, per chi non lo ha ancora fatto, è dunque quello di attivare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa (sarà eventualmente possibile disattivare il rinnovo prima della scadenza). La sottoscrizione, tra le altre cose, permette di vedere film, show e serie TV in streaming su Prime Video.

Vale la pena anche segnalare la sezione dei codici promozionali personalizzati in cui si trovano i benefit che l’e-commerce riserva ai suoi clienti. Alcuni esempi? Per qualcuno ci sono mesi di abbonamento gratis al servizio Kindle Unlimited per leggere gli eBook, per altri una riduzione del prezzo sui prodotti resi.

Una volta che l’evento sarà iniziato, alla mezzanotte di martedì 10 ottobre e per le successive 48 ore, tutte le offerte e gli sconti saranno raccolti nella pagina sempre aggiornata dell’e-commerce dedicata proprio all’appuntamento.

Amazon sta dunque scaldando i motori in vista della Festa delle Offerte Prime. L’evento aprirà in qualche modo la stagione dello shopping, tenendo una mano in esclusiva agli abbonati Prime, con settimane di anticipo rispetto al tradizionale Black Friday che, come sempre, andrà in scena a fine novembre.

Non vuoi aspettare? Alcuni sconti sono già online, come quello che propone il nuovo Echo Pop a soli 17 euro. È l’altoparlante intelligente con Alexa adatto a ogni ambiente della casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.