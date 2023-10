Festa delle Offerte Prime: le migliori SMARTBAND in super offerta

La Festa delle Offerte Prime è iniziata da pochissime ore eppure gli affari stanno andando a ruba. Se hai aspettato questi due giorni di sconti pazzi per acquistare una smartband datti una pacca sulla spalla. Oggi hai la possibilità di acquistare dei prodotti unici a prezzi strabilianti, cosa stai aspettando?

Per fartela semplice ho racchiuso le migliori offerte proprio in questo articolo. Senza perdere tempo ti dico subito quali sono.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Festa delle Offerte Prime: tutte le smartband che devi prendere in considerazione

Le Smartband sono la giusta scelta se vuoi avere al tuo polso degli accessori intelligenti e connessi senza l’ingombro vero e proprio degli smartwatch. Se non sei abituato a portare un orologio, infatti, questa alternativa è perfetta così come se sei un tipo sportivo ed ami rimanere comunque leggero.

Ora in offerta trovi:

OPPO Band Style Tracker ossia un prodotto semplice quanto completo. Con il suo display allungato e a colori hai tutto a portata di vista. Al suo interno ci sono sensori per sport e salute ed hai a portata di polso un prodotto con 12 giorni di autonomia oltre che impermeabile. Lo trovi in offerta ad appena 28,99€.

Sempre firmata dallo stesso marchio, c’è poi la OPPO Band 2 che è una versione con un display più ampio se ami avere tutto a portata di vista con una sola occhiata. Anche in questa versione hai sensori avanzati per salute e fitness. Caratteristiche chiave solo le +100 modalità di allenamento e la compatibilità Android e iOS. Lo trovi in offerta a soli 47,50€.

Fitbit Inspire 2 è un po’ il colosso della categoria. Se sei interessato a mettere al polso una smartband che sia dedicata esclusivamente allo sport, allora questa è quella che fa al caso tuo. Di qualità e con batteria che ti regala 10 giorni di uso, ti offre anche un anno in regalo di servizi Premium. La trovi in offerta a soli 49€.

HUAWEI Band 8 è un altro prodotto che non può mancare in questa lista. Bello esteticamente e completo in tutto e per tutto, lo metti al polso e ti regala un utilizzo ibrido con uno smartwatch. Tuttavia il prezzo rimane molto contenuto nonostante abbia funzioni avanzate. Lo trovi in offerta ad appena 49€.

Concludo con l’immancabile Xiaomi Smart Band 8 che di presentazioni non ne ha bisogno. Sottile ma completo di tutto è il tuo migliore alleato quando ti alleni. Batteria longeva, tante modalità di allenamento e possibilità di personalizzazione. Lo trovi su Amazon a soli 38€.

