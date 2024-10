Festa delle Offerte Prime: Samsung Galaxy Fit3 a soli 47€

Al prezzo stracciato di soli 47 euro, Samsung Galaxy Fit3 è la scelta consigliata di oggi se stai cercando un fitness band per l’attività fisica (e non solo). L’affare è proposto da Amazon durante la Festa delle Offerte Prime, l’evento autunnale dedicato allo shopping che andrà avanti fino a mezzanotte.

Samsung Galaxy Fit3 al minimo storico per l’evento Amazon

Come si legge nella scheda tecnica, è il dispositivo indossabile perfetto per allenarsi, con un’autonomia fino a 13 giorni per non doversi mai preoccupare della ricarica (da 0% a 65% in soli 30 minuti). Supporta oltre 100 attività fisiche diverse e integra il monitoraggio della salute rilevando informazioni sulla qualità del sonno e sui livelli di ossigeno nel sangue. Non mancano poi il barometro, la certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e funzionalità smart come le notifiche istantanee, il controllo della musica riprodotta e l’interazione attraverso gesti intuitivi. È compatibile con smartphone basati sul sistema operativo Android (dalla versione 10 in poi). La confezione include il cavo di ricarica USB-C e il manuale d’uso.

Non perdere l’occasione di metterti al polso o di regalare Samsung Galaxy Fit3 al prezzo minimo storico di soli 47 euro, grazie allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Gray (quella visibile in queste immagini), Silver e Pink Gold, la spesa non cambia.

La Festa delle Offerte Prime di Amazon andrà avanti ancora per poche ore: finirà alla mezzanotte di oggi. È un’iniziativa esclusiva per gli abbonati Prime. Se non sei ancora iscritto, puoi attivare la prova gratis di 30 giorni e iniziare subito a sfruttare tutti i benefici, incluso l’accesso a Prime Video per lo streaming.