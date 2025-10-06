Inizia la Festa delle Offerte Prime: gli sconti e come partecipare

Siamo giunti all’appuntamento con l’edizione 2025 della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon per lo shopping autunnale. Andrà in scena nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, per 48 ore di sconti e promozioni che interesseranno tutte le categorie dell’e-commerce. È già online la pagina dedicata a cui fare riferimento per trovare le occasioni migliori. Qui, come sempre, segnaleremo quelle più interessanti per i prodotti di informatica, elettronica, gaming, mobile, smart home e altro ancora.

Come partecipare alla Festa delle Offerte Prime

Come si può intuire dal nome, si tratta di un appuntamento riservato ai membri Prime. Vale a dire che per partecipare è necessario l’abbonamento, lo stesso che include le spedizioni gratis su milioni di articoli, lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video e tanti altri vantaggi.

Le giornate da segnare in rosso sul calendario sono quelle del 7 e 8 ottobre. Sarà dunque una sorta di evento lampo, perfetto per ingannare l’attesa in vista del Black Friday che darà ufficialmente il via alla stagione natalizia.

Non è necessario aspettare la mezzanotte. Sono infatti già online alcuni sconti molto interessanti, che anticipano il via all’evento. Ne segnaliamo qui alcuni dei più convenienti.

Per l’occasione, Amazon ha deciso di proporre anche tre mesi di abbonamento gratis al servizio Kindle Unlimited che include milioni di eBook e riviste da leggere su qualsiasi dispositivo.

In conclusione, per partecipare alla Festa delle offerte Prime 2025 e risparmiare non devi far altro che avere un abbonamento Prime attivo e visitare la pagina dedicata (oppure seguire le segnalazioni che pubblicheremo qui). L’evento durerà 48 ore, nelle giornate del 7 e 8 ottobre.