Inizia la Festa delle Offerte Prime: gli sconti e come partecipare

Siamo giunti all’appuntamento con l’edizione 2025 della Festa delle Offerte Prime, l’evento organizzato da Amazon per lo shopping autunnale. Andrà in scena nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, per 48 ore di sconti e promozioni che interesseranno tutte le categorie dell’e-commerce. È già online la pagina dedicata a cui fare riferimento per trovare le occasioni migliori. Qui, come sempre, segnaleremo quelle più interessanti per i prodotti di informatica, elettronica, gaming, mobile, smart home e altro ancora.
Come partecipare alla Festa delle Offerte Prime
Come si può intuire dal nome, si tratta di un appuntamento riservato ai membri Prime. Vale a dire che per partecipare è necessario l’abbonamento, lo stesso che include le spedizioni gratis su milioni di articoli, lo streaming dei contenuti sulla piattaforma Prime Video e tanti altri vantaggi.
Le giornate da segnare in rosso sul calendario sono quelle del 7 e 8 ottobre. Sarà dunque una sorta di evento lampo, perfetto per ingannare l’attesa in vista del Black Friday che darà ufficialmente il via alla stagione natalizia.
Non è necessario aspettare la mezzanotte. Sono infatti già online alcuni sconti molto interessanti, che anticipano il via all’evento. Ne segnaliamo qui alcuni dei più convenienti.
- Fire TV Stick 4K a 35,99 euro (-49%);
- HONOR Pad X8a a 116,42 euro (-31%);
- controller wireless Luna a 39,99 euro (-43%);
- Shelly Plus 1 in bundle da due a 29,99 euro (-14%);
- Ring Intercom a 35,99 euro (-64%);
- Acer Aspire Go 15 a 519 euro;
- Kindle Colorsoft (16 GB) a 184,99 euro (-31%);
- Samsung Galaxy S25 Ultra (12GB/1TB) a 1.199 euro (-36%).
Per l’occasione, Amazon ha deciso di proporre anche tre mesi di abbonamento gratis al servizio Kindle Unlimited che include milioni di eBook e riviste da leggere su qualsiasi dispositivo.
In conclusione, per partecipare alla Festa delle offerte Prime 2025 e risparmiare non devi far altro che avere un abbonamento Prime attivo e visitare la pagina dedicata (oppure seguire le segnalazioni che pubblicheremo qui). L’evento durerà 48 ore, nelle giornate del 7 e 8 ottobre.