Sconti imperdibili sui prodotti Google tra le Offerte di Primavera

Ci sono anche i dispositivi di Google tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti per tutta la settimana. Telefoni, indossabili e molto altro a marchio bigG. Qui ti segnaliamo le migliori occasione per risparmiare durante l’evento.

Offerte di Primavera: i migliori sconti sui prodotti Google

Iniziamo con il bundle che unisce lo smartphone top di gamma Pixel 10 Pro XL e il caricatore wireless Pixalsnap Charger proposto con un notevole sconto. Dai un’occhiata alla scheda per altre colorazioni e tagli di memoria diversi.

In alternativa ci sono anche i modelli Pixel 10 Pro e Pixel 10, sempre nel pacchetto con il caricatore wireless.

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è anche un’ottima occasione per mettersi al polso Pixel Watch 4. Lo smartwatch, oggi in promozione sull’e-commerce, ha la cassa in alluminio e integra il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Gemini.

Un altro indossabile molto interessante (ed economicamente più accessibile) è Fitbit Charge 6 Activity. Lo trovi in sconto con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, autonomia di 7 giorni, Google Wallet e Google Maps.

Per la sicurezza della casa c’è la Nest Cam Indoor di terza generazione, nella versione con cavo, in vendita oggi con un buon risparmio in confronto al listino ufficiale.

Invece, per gli spazi esterni c’è lo sconto sul modello Nest Cam Outdoor. È resistente agli agenti atmosferici.

Concludiamo la carrellata con gli auricolari wireless Pixel Buds 2a, resistenti all’acqua e con cancellazione attiva del rumore. Eccoli in promozione.

La Festa delle Offerte di Primavera è appena iniziata su Amazon e durerà fino a lunedì 16 marzo. Nella vetrina dedicata puoi scoprire le migliori promozioni: qui segnaleremo le più interessanti tra informatica, elettronica, gaming e prodotti smart per la casa.