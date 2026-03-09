 Sconti imperdibili sui prodotti Google tra le Offerte di Primavera
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Sconti imperdibili sui prodotti Google tra le Offerte di Primavera

Smartphone, smartwatch, indossabili, videocamere per la casa e auricolari wireless: i migliori prodotti Google in sconto nell'evento Amazon.
Sconti imperdibili sui prodotti Google tra le Offerte di Primavera
Tecnologia Mobile
Smartphone, smartwatch, indossabili, videocamere per la casa e auricolari wireless: i migliori prodotti Google in sconto nell'evento Amazon.

Ci sono anche i dispositivi di Google tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon e che andrà avanti per tutta la settimana. Telefoni, indossabili e molto altro a marchio bigG. Qui ti segnaliamo le migliori occasione per risparmiare durante l’evento.

Approfitta delle Offerte di Primavera

Offerte di Primavera: i migliori sconti sui prodotti Google

Iniziamo con il bundle che unisce lo smartphone top di gamma Pixel 10 Pro XL e il caricatore wireless Pixalsnap Charger proposto con un notevole sconto. Dai un’occhiata alla scheda per altre colorazioni e tagli di memoria diversi.

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8

Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8″ – Grigio argento, 512GB With Pixelsnap Charger

999,001.093,86€-9%
Vedi l’offerta

In alternativa ci sono anche i modelli Pixel 10 Pro e Pixel 10, sempre nel pacchetto con il caricatore wireless.

Google Pixel 10 Pro - Smartphone sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3

Google Pixel 10 Pro – Smartphone sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio argento, 128GB With Pixelsnap Charger

849,001.178,99€-28%
Vedi l’offerta

La Festa delle Offerte di Primavera su Amazon è anche un’ottima occasione per mettersi al polso Pixel Watch 4. Lo smartwatch, oggi in promozione sull’e-commerce, ha la cassa in alluminio e integra il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Gemini.

Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE

Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio nero opaco – Cinturino sportivo nero ossidiana – LTE

399,00499,00€-20%
Vedi l’offerta

Un altro indossabile molto interessante (ed economicamente più accessibile) è Fitbit Charge 6 Activity. Lo trovi in sconto con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, autonomia di 7 giorni, Google Wallet e Google Maps.

Google Fitbit Charge 6 Activity tracker con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, 7 giorni di durata della batteria, Google Wallet e Google Maps

Google Fitbit Charge 6 Activity tracker con abbonamento Premium di 6 mesi incluso, 7 giorni di durata della batteria, Google Wallet e Google Maps

99,00159,95€-38%
Vedi l’offerta

Per la sicurezza della casa c’è la Nest Cam Indoor di terza generazione, nella versione con cavo, in vendita oggi con un buon risparmio in confronto al listino ufficiale.

Google Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.) - Videocamera di sicurezza per interni con Video 2K - Compatibile con Google Home - Bianco ghiaccio

Google Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.) – Videocamera di sicurezza per interni con Video 2K – Compatibile con Google Home – Bianco ghiaccio

69,9099,99€-30%
Vedi l’offerta

Invece, per gli spazi esterni c’è lo sconto sul modello Nest Cam Outdoor. È resistente agli agenti atmosferici.

Google Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen.) - Videocamera di sicurezza per esterni con Video 2K - Compatibile con Google Home - Bianco ghiaccio

Google Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen.) – Videocamera di sicurezza per esterni con Video 2K – Compatibile con Google Home – Bianco ghiaccio

124,90149,99€-17%
Vedi l’offerta

Concludiamo la carrellata con gli auricolari wireless Pixel Buds 2a, resistenti all’acqua e con cancellazione attiva del rumore. Eccoli in promozione.

Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Grigio verde

Google Pixel Buds 2a – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Leggeri, comodi e sicuri – Resistenti all’acqua – Compatibili con Bluetooth – Grigio verde

109,00149,00€-27%
Vedi l’offerta

Approfitta delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera è appena iniziata su Amazon e durerà fino a lunedì 16 marzo. Nella vetrina dedicata puoi scoprire le migliori promozioni: qui segnaleremo le più interessanti tra informatica, elettronica, gaming e prodotti smart per la casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

I tablet da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera 2026

I tablet da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera 2026
iPhone meno costoso con la stampa 3D in alluminio del telaio?

iPhone meno costoso con la stampa 3D in alluminio del telaio?
Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon

Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon
Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)

Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)
I tablet da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera 2026

I tablet da comprare alla Festa delle Offerte di Primavera 2026
iPhone meno costoso con la stampa 3D in alluminio del telaio?

iPhone meno costoso con la stampa 3D in alluminio del telaio?
Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon

Apple iPhone 16e da 128GB a un prezzo fuori di testa su Amazon
Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)

Power Bank da 45W con 2 cavi integrati e capacità da 20000mAh (27€)
Davide Tommasi
Pubblicato il
10 mar 2026
Link copiato negli appunti