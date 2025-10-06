Festa delle Offerte Prime 2025: migliori sconti LEGO

Ci sono anche tanti sconti sui set LEGO nella Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping autunnale organizzato da Amazon per le giornate del 7 e 8 ottobre. È un’ottima occasione anche per chi vuol portarsi avanti, con largo anticipo, e risparmiare sui regali da far trovare sotto l’albero. Diamo uno sguardo alle occasioni più interessanti.

I migliori sconti LEGO nella Festa delle Offerte Prime

Iniziamo con un grande classico: l’aereo passeggeri del catalogo LEGO City con ben 9 minifigure incluse. Lo trovi a 66 euro (invece di 100 euro), con uno sconto del 34%.

Molto interessante anche la riproduzione in scala della Ford GT 2022. In questo caso, il set Technic è proposto a 96 euro (invece di 120 euro), con uno sconto del 20% sul listino.

Adatto ai bambini dai 6 anni, il camper delle vacanze è in offerta a soli 20 euro (invece di 30 euro), in sconto del 34%. Eccolo.

Curata nei dettagli, la riproduzione dell’imbarco sulla Tantive IV di Star Wars è in promozione a soli 37 euro (invece di 55 euro), con uno sconto del 33%.

Composto da ben 3.601 pezzi. il sistema di lancio spaziale della NASA catturerà l’attenzione ovunque verrà esposto. Oggi può essere tuo in offerta a 223 euro, invece di 260 euro come da listino.

Appassionati di Formula 1 ne abbiamo? Il camion autotrasportatore con 2 monoposto è in promozione a 66 euro (invece di 100 euro), con lo sconto del 34%.

Concludiamo la carrellata con il camion da cantiere e la gru con palla da demolizione: tutto tuo a soli 33 euro invece di 50 euro.

La Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Tutto ciò che serve per partecipare all’evento è l’abbonamento Prime.