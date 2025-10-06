 Festa delle Offerte Prime 2025: migliori sconti LEGO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Festa delle Offerte Prime 2025: migliori sconti LEGO

Sconti a mattoncini per la Festa delle Offerte Prime: ecco le migliori occasioni sui set LEGO proposte da Amazon durante l'evento.
Festa delle Offerte Prime 2025: migliori sconti LEGO
Tecnologia
Sconti a mattoncini per la Festa delle Offerte Prime: ecco le migliori occasioni sui set LEGO proposte da Amazon durante l'evento.

Ci sono anche tanti sconti sui set LEGO nella Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping autunnale organizzato da Amazon per le giornate del 7 e 8 ottobre. È un’ottima occasione anche per chi vuol portarsi avanti, con largo anticipo, e risparmiare sui regali da far trovare sotto l’albero. Diamo uno sguardo alle occasioni più interessanti.

Compra LEGO Star Wars in sconto

I migliori sconti LEGO nella Festa delle Offerte Prime

Iniziamo con un grande classico: l’aereo passeggeri del catalogo LEGO City con ben 9 minifigure incluse. Lo trovi a 66 euro (invece di 100 euro), con uno sconto del 34%.

LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell'Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli

LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell'Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli

74,60 99,99€ -25%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Molto interessante anche la riproduzione in scala della Ford GT 2022. In questo caso, il set Technic è proposto a 96 euro (invece di 120 euro), con uno sconto del 20% sul listino.

LEGO 42154 Technic Ford GT 2022, Kit Modellino di Auto da Costruire per Adulti, Idea Regalo per Uomo o Donna, Lui o Lei, Supercar in Scala 1:12 con Dettagli Originali, Set da Collezione

LEGO 42154 Technic Ford GT 2022, Kit Modellino di Auto da Costruire per Adulti, Idea Regalo per Uomo o Donna, Lui o Lei, Supercar in Scala 1:12 con Dettagli Originali, Set da Collezione

88,30 119,99€ -26%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Adatto ai bambini dai 6 anni, il camper delle vacanze è in offerta a soli 20 euro (invece di 30 euro), in sconto del 34%. Eccolo.

LEGO City Camper Van delle Vacanze d’Avventura - Veicolo Giocattolo da Costruire, Giochi per Bambini e Bambine da 6 Anni con 3 Minifigure e Accessori - Idee Regalo per Compleanni e Feste - 60454

LEGO City Camper Van delle Vacanze d’Avventura - Veicolo Giocattolo da Costruire, Giochi per Bambini e Bambine da 6 Anni con 3 Minifigure e Accessori - Idee Regalo per Compleanni e Feste - 60454

29,90 57,80€ -48%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Curata nei dettagli, la riproduzione dell’imbarco sulla Tantive IV di Star Wars è in promozione a soli 37 euro (invece di 55 euro), con uno sconto del 33%.

LEGO Star Wars 75387 Imbarco sulla Tantive IV - Giocattolo da Costruire Interattivo con Funzione Esplosione Porta e 7 Minifigure tra cui Darth Vader e ARC Trooper Fives - Regalo per Bambini da 8 Anni

LEGO Star Wars 75387 Imbarco sulla Tantive IV - Giocattolo da Costruire Interattivo con Funzione Esplosione Porta e 7 Minifigure tra cui Darth Vader e ARC Trooper Fives - Regalo per Bambini da 8 Anni

41,20 54,99€ -25%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Composto da ben 3.601 pezzi. il sistema di lancio spaziale della NASA catturerà l’attenzione ovunque verrà esposto. Oggi può essere tuo in offerta a 223 euro, invece di 260 euro come da listino.

LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341

246,99 259,99€ -5%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Appassionati di Formula 1 ne abbiamo? Il camion autotrasportatore con 2 monoposto è in promozione a 66 euro (invece di 100 euro), con lo sconto del 34%.

LEGO City Autotrasportatore F1 con Monoposto RB20 e AMR24 F1 - Camion Giocattolo da Costruire con 2 Modelli di Auto da Corsa dei team Red Bull e Aston Martin - Include 2 piloti e Simulatore 60445

LEGO City Autotrasportatore F1 con Monoposto RB20 e AMR24 F1 - Camion Giocattolo da Costruire con 2 Modelli di Auto da Corsa dei team Red Bull e Aston Martin - Include 2 piloti e Simulatore 60445

79,99 99,99€ -20%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

Concludiamo la carrellata con il camion da cantiere e la gru con palla da demolizione: tutto tuo a soli 33 euro invece di 50 euro.

LEGO 60391 City Camion da Cantiere e Gru con Palla da Demolizione, Set con Veicoli Giocattolo da Trasporto ed Escavatore, Giochi Educativi per Bambini e Bambine dai 4 Anni in su

LEGO 60391 City Camion da Cantiere e Gru con Palla da Demolizione, Set con Veicoli Giocattolo da Trasporto ed Escavatore, Giochi Educativi per Bambini e Bambine dai 4 Anni in su

38,90 49,99€ -22%
Vedi l'offerta

Compra il set LEGO in sconto

La Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Tutto ciò che serve per partecipare all’evento è l’abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori chiavette USB in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori chiavette USB in sconto
Samsung TV 4K da 50

Samsung TV 4K da 50" a soli 279€ su Amazon per la Festa Offerte Prime
Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025
Le migliori offerte BOSE alla Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Le migliori offerte BOSE alla Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori chiavette USB in sconto

Festa delle Offerte Prime 2025: le migliori chiavette USB in sconto
Samsung TV 4K da 50

Samsung TV 4K da 50" a soli 279€ su Amazon per la Festa Offerte Prime
Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025

Smartphone da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2025
Le migliori offerte BOSE alla Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon

Le migliori offerte BOSE alla Festa delle Offerte Prime 2025 di Amazon
Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2025
Link copiato negli appunti