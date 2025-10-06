Festa delle Offerte Prime 2025: migliori sconti LEGO

Ci sono anche tanti sconti sui set LEGO nella Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping autunnale organizzato da Amazon per le giornate del 7 e 8 ottobre. È un’ottima occasione anche per chi vuol portarsi avanti, con largo anticipo, e risparmiare sui regali da far trovare sotto l’albero. Diamo uno sguardo alle occasioni più interessanti.
I migliori sconti LEGO nella Festa delle Offerte Prime
Iniziamo con un grande classico: l’aereo passeggeri del catalogo LEGO City con ben 9 minifigure incluse. Lo trovi a 66 euro (invece di 100 euro), con uno sconto del 34%.
LEGO 60367 City Aereo Passeggeri, Grande Modellino di Aeroplano Giocattolo da Costruire con 9 Minifigure e Veicoli dell'Aeroporto: Autobus, Trattore Aeroportuale, Camion del Catering e Furgone Bagagli
Molto interessante anche la riproduzione in scala della Ford GT 2022. In questo caso, il set Technic è proposto a 96 euro (invece di 120 euro), con uno sconto del 20% sul listino.
LEGO 42154 Technic Ford GT 2022, Kit Modellino di Auto da Costruire per Adulti, Idea Regalo per Uomo o Donna, Lui o Lei, Supercar in Scala 1:12 con Dettagli Originali, Set da Collezione
Adatto ai bambini dai 6 anni, il camper delle vacanze è in offerta a soli 20 euro (invece di 30 euro), in sconto del 34%. Eccolo.
LEGO City Camper Van delle Vacanze d’Avventura - Veicolo Giocattolo da Costruire, Giochi per Bambini e Bambine da 6 Anni con 3 Minifigure e Accessori - Idee Regalo per Compleanni e Feste - 60454
Curata nei dettagli, la riproduzione dell’imbarco sulla Tantive IV di Star Wars è in promozione a soli 37 euro (invece di 55 euro), con uno sconto del 33%.
LEGO Star Wars 75387 Imbarco sulla Tantive IV - Giocattolo da Costruire Interattivo con Funzione Esplosione Porta e 7 Minifigure tra cui Darth Vader e ARC Trooper Fives - Regalo per Bambini da 8 Anni
Composto da ben 3.601 pezzi. il sistema di lancio spaziale della NASA catturerà l’attenzione ovunque verrà esposto. Oggi può essere tuo in offerta a 223 euro, invece di 260 euro come da listino.
LEGO Icons Sistema di Lancio Spaziale NASA Artemis, Modellino da Costruire di Razzo con Stadi Separabili, Torre di Lancio e Modulo Orion, Idea Regalo da Collezione per Adulti a Tema Spazio 10341
Appassionati di Formula 1 ne abbiamo? Il camion autotrasportatore con 2 monoposto è in promozione a 66 euro (invece di 100 euro), con lo sconto del 34%.
LEGO City Autotrasportatore F1 con Monoposto RB20 e AMR24 F1 - Camion Giocattolo da Costruire con 2 Modelli di Auto da Corsa dei team Red Bull e Aston Martin - Include 2 piloti e Simulatore 60445
Concludiamo la carrellata con il camion da cantiere e la gru con palla da demolizione: tutto tuo a soli 33 euro invece di 50 euro.
LEGO 60391 City Camion da Cantiere e Gru con Palla da Demolizione, Set con Veicoli Giocattolo da Trasporto ed Escavatore, Giochi Educativi per Bambini e Bambine dai 4 Anni in su
La Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino a domani, mercoledì 8 ottobre. Tutto ciò che serve per partecipare all’evento è l’abbonamento Prime.