I migliori sconti Xiaomi nella Festa delle Offerte Prime

Proponiamo la Top 10 degli sconti sui prodotti Xiaomi disponibili oggi su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. La nostra seleziona spazia da smartphone ad auricolari wireless per finire con un compressore d’aria portatile e un monopattino elettrico. Eccola.

Festa delle Offerte Prime: la Top 10 degli sconti Xiaomi

Partiamo da uno smartphone: è il Note 12 con display AMOLED da 6,67 pollici (120 Hz), processore Snapdragon, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e ricarica rapida da 33 W in sconto a soli 149 euro.

Ancora più economico POCO M5s, un’esclusiva Amazon a soli 119 euro nella versione 4/64 GB con processore MediaTek Helio G95.

Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, l’orologio POCO Watch con misurazione SpO2, di battito cardiaco e GPS integrato è in offerta a -45% al prezzo finale di soli 47 euro.

È un’ottima occasione anche per allungare le mani sugli auricolari wireless Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper dedicati agli amanti di Guerre Stellari. Grazie al 20% di sconto oggi costano 69 euro.

Immancabile il compressore portatile: il modello Portable Electric Air Compressor 1S è in sconto a 41 euro. Tornerà utile per gonfiare ruote, pneumatici e non solo.

Per la pulizia della casa c’è il Robot Vacuum S12 che oltre a svolgere il ruolo di aspirapolvere è anche lavapavimenti. La promozione in corso taglia il suo prezzo a soli 199 euro.

Sempre in ambito smart home, il purificatore d’aria Smart Air Purifier 4 Lite è in offerta a soli 129 euro. È dotato di controllo vocale e sensori ad alta precisione.

L’ultima generazione della bilancia digitale smart Body Composition Scale che valuta 13 parametri di composizione corporea e integra il test dell’equilibrio è in offerta a soli 29 euro grazie allo sconto del 25% applicato in automatico.

Rimanendo in tema di salute e benessere, la friggitrice ad aria Smart Air Fryer PRO 4L è in offerta a -13% e può essere acquistata a 89 euro invece di 103 euro.

Concludiamo con un affare legato alla mobilità: Electric Scooter 4 può essere acquistato a 279 euro. Ha dalla sua il sistema KERS per il recupero dell’energia, un telaio in acciaio e tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza.

Quella appena elencata è solo una selezione degli sconti sui prodotti Xiaomi proposti in questo momento. Rimandiamo alla lista completa sempre aggiornata

