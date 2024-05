Mini PC Teclast a soli 84€: sbrigati e attiva il coupon

Puoi acquistare Teclast N10 al prezzo stracciato di soli 84 euro. Il Mini PC è infatti protagonista di un’ottima offerta su Amazon che porta la spesa al suo minimo storico. Approfittarne è molto semplice: non devi far altro che attivare il coupon dedicato, metterlo nel carrello e completare l’ordine. Una volta messo sulla scrivania, diventerà un valido alleato per la produttività quotidiana, per lo studio, per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale.

Mini PC: Teclast N10 al prezzo minimo storico

Tra le specifiche tecniche citiamo il processore Intel Celeron N4000 con chip grafico Intel UHD, 6 GB di RAM, SSD da 128 GB per l’archiviazione, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e una gamma completa di porte per la connettività, incluse quelle USB e le uscite video con possibilità di collegare fino a due monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Le dimensioni sono davvero compatte (119x119x24 millimetri, 198 grammi di peso), tanto da poterlo trasportare comodamente in borsa o nello zaino. Per conoscere altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, grazie all’offerta in corso, puoi acquistare il Mini PC di Teclast (modello N10) al prezzo finale di soli 84 euro, grazie al forte sconto di cui approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. La confezione include l’alimentatore, un cavo HDMI e il manuale di istruzioni.

L’e-commerce si occupa della spedizione, assicurando la consegna gratuita a domicilio già entro domani per chi effettua l’ordine ora. Non sappiamo fino a quando rimarrà accessibile la promozione, considerando la convenienza potrebbe andare presto sold out.