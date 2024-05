Monitor curvo da gaming Philips 32": occasione D'ORO su Amazon con il 45% di sconto

Questo è un’offerta davvero da non perdere se sei un appassionato di videogiochi e vuoi fare il salto di qualità con la tua postazione. Il monitor curvo da gaming Philips da 32 pollici con tempo di risposta a 0,5, frequenza di aggiornamento 240Hz e risoluzione Quad HD è in sconto del 45% e puoi portartelo a casa a soli 299,99 euro invece di 549.

Monitor curvo da gaming Philips 32″: le caratteristiche

Il monitor da gioco Philips EVNIA 32M2C5500W ti garantirà un’esperienza di gioco eccezionale con prestazioni superiori e una qualità visiva sorprendente. Cominciamo dalla frequenza di aggiornamento di 240 Hertz, con cui potrai avere un’azione incredibilmente fluida, riducendo al minimo l’input lag per una risposta immediata alle tue azioni.

La risoluzione Quad HD offre massima precisione e dettagli nitidi, mentre la tecnologia High Dynamic Range (HDR) 400 migliora la qualità delle immagini, rendendole più realistiche e coinvolgenti. La modalità LowBlue aiuta a proteggere gli occhi riducendo la luce blu dannosa.

Il monitor utilizza un pannello VA ad alto contrasto, che offre colori vivaci e neri profondi. Il display opaco con tempo di risposta MPRT di 0,5 ms assicura una riproduzione fluida delle immagini anche durante i momenti più veloci dell’azione. Inoltre, la regolazione dell’altezza di 150 mm ti consente di trovare la posizione più comoda per la visione.

Per quanto riguarda le connessioni,avrai diverse opzioni, tra cui 2 porte HDMI 2.0, 2 porte DisplayPort 1.4 e una varietà di porte USB, inclusa una USB-B upstream e quattro porte USB-A downstream per una facile connettività con altri dispositivi.

Insomma, un prodotto che non bada a compromessi, se non sul prezzo: con il 45% di sconto puoi acquistarlo a soli 299,99 euro invece di 549. Da non perdere.