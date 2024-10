Festa delle Offerte Prime: i prodotti essenziali in sconto

Non è solo la tecnologia protagonista nella Festa delle Offerte Prime che ha preso il via oggi su Amazon: ci sono anche prodotti essenziali come il caffè o il detersivo per la lavastoviglie. Ricordiamo che per approfittarne è necessario un abbonamento Prime (inizia la prova gratuita di 30 giorni).

I prodotti essenziali in sconto per la Festa di Prime

Partiamo da un must have: i piumini catturapolvere Swiffer Duster, nella confezione da 60 unità, al prezzo di soli 49,99 euro. Attenzione: questa è un’offerta lampo e andrà presto sold out.

Grandi sconti anche per il caffè Borbone. Un esempio? 100 capsule di Respresso miscela Blu sono in vendita a soli 17,81 euro con l’abbonamento Iscriviti e Risparmia.

Un’altra offerta lampo interessante è quella sulle 8 testine di ricambio per lo spazzolino elettrico Oral-B iO. Sono in sconto a 39,99 euro, fino all’esaurimento dei pezzi in promozione.

C’è poi il pacco con quattro confezioni di Finish Powergel per lavastoviglie (ognuna da 30 lavaggi) e 12,99 euro. Un’ottima occasione per fare scorta.

Concludiamo l’elenco con un prodotto essenziale immancabile: la carta igienica Scottonelle, proposta nel formato da 84 rotoli a 38,88 euro o ancora più conveniente a 34,99 euro se si sceglie la formula di acquisto periodico.

