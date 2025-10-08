Festa Prime: casa sempre pulita, super sconto sul robot ECOVACS

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI a meno di metà prezzo rispetto al listino è un’occasione da cogliere al volo nelle ultime ore della Festa delle Offerte Prime su Amazon. È il robot aspirapolvere e lavapavimenti che farà splendere la tua casa. Include la stazione OMNI 10-in-1 con svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda a 45 °C e ricarica automatica del detersivo.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI in forte sconto

Ha un profilo ultrasottile da 81 millimetri per passare senza difficoltà anche sotto i mobili e raggiungere così ogni punto. Sfrutta la spazzola laterale estensibile e una potente aspirazione da 21.000 Pa e la tecnologia TruEdge 2.0 migliorata per una copertura totale del pavimento al 100%, mentre AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach identifica ogni cosa e mappa i suoi contorni. C’è anche il rilavaggio istantaneo dotato di IA che, grazie a una telecamera, rileva le macchie e regola il flusso d’acqua. ZeroTangle 2.0 evita i grovigli di capelli e il sollevamento automatico alza il panno fino a 9 mm per proteggere i tappeti. Tutti gli altri dettagli a proposito di funzionalità e caratteristiche sono nella descrizione completa.

È in forte sconto e lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di 439 euro. Non appena tolto dalla confezione e posizionato sul pavimento, ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI sarà pronto all’uso e diventerà un valido alleato per la pulizia della casa. La vendita è gestita dallo store ufficiale italiano del marchio e la spedizione è a carico di Amazon, con la consegna gratis prevista entro pochi giorni.

Affrettati, la Festa delle Offerte Prime terminerà a mezzanotte. Non lasciarti sfuggire l’occasione e accedi a migliaia di promozioni riservate ai membri Prime.