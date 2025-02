Festival Sanremo 2025: dove vedere la Finale di oggi in streaming

Questa sera, a partire dalle 20:35, è in programma la Finale del Festival di Sanremo, uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno che arriva dopo quattro serate ricche di emozioni e che hanno monopolizzato il mondo della televisione italiana.

Per seguire la diretta TV dell’evento è possibile collegarsi a Rai 1 oppure a Rai 4K, disponibile sul digitale terrestre oltre che su tivàsat. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, basta collegarsi a Rai Play, che trasmetterà l’evento in contemporanea.

Per vedere la finale di Sanremo in streaming dall’estero, invece, chi si trova fuori Italia può affidarsi a Rai Play, che sarà accessibile dalle 20 alle 3, grazie alla rimozione del blocco geografico. Per accedere alla piattaforma in altre fasce orarie, invece, è necessaria una VPN.

La VPN giusta da utilizzare non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con l’offerta in corso, il servizio ha un costo di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Il programma della finale di Sanremo 2025

Anche la finale di Sanremo sarà condotta da Carlo Conti che sarà supportato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti della serata, invece, ci saranno Antonello Venditti, Alberto Angela e Edoardo Bove.

Il programma sarà ricco con tutti i cantanti in gara che si esibiranno dal vivo. La premiazione del vincitore, dopo le ultime votazioni delle tre giurie arriverà, come confermato da Conti durante la conferenza stampa, almeno un’ora dopo la mezzanotte

