Mascherine FFP2, lo sconto sposa il Made in Italy

Se per maggior cautela si preferisce acquistare mascherine non solo FFP2, non solo certificate, ma anche Made in Italy, allora l’offerta che può essere utile è quella messa a disposizione su Amazon in questi giorni da KaraEasy. Con lo sconto del 25%, infatti, per alcuni giorni è possibile fare approvvigionamento di confezioni di mascherine FFP2 su Amazon (per metà bianche e per metà nere) con uno sconto d’occasione.

Il prezzo scende da 9,99 euro a 7,49 euro, mettendo a disposizione mascherine confezionate singolarmente e con impressa la certificazione direttamente sul tessuto:

CE 2841 UNI EN 149:2001+A1:2009

La configurazione in doppia colorazione può essere un vezzo utile per quanto preferiscono poter modificare il colore, mentre le specifiche tecniche del prodotto garantiscono massima sicurezza e massima tutela. Il tutto è prodotto e confezionato al 100% in Italia, con capacità di filtrazione oltre il 95%. Ogni confezione contiene 10 unità (5 bianche e 5 nere) per un prezzo pari a 0,75 euro cadauna.