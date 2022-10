Fibaro, un nuovo cervello alla tua casa intelligente

La casa può essere intelligente perché dotata di strumenti intelligenti (prese, elettrodomestici, dispositivi elettronici), ma non sarà comunque integrata. Solo un progetto domotico vero può dotare di un cervello centrale lo spazio domestico, facendo in modo che l’integrazione organica dei device possa valere ben di più della somma dei singoli elementi. L’Home Center 3 di Fibaro è dunque quello strumento che può far fare un sostanzioso salto di qualità alla tua casa domestica, proprio perché può rappresentarne il cervello.

Le potenzialità sono enormi. Lo sconto è del 16%. Il costo, nel momento in cui pubblichiamo, è di 503 euro.

Fibaro

Attenzione, perché questa cifra è davvero nulla in confronto alle potenzialità che il device è in grado di integrare. L’Home Center 3, infatti, si identifica come l’hub centrale della smart home e può connettere e controllare una vasta gamma di dispositivi compatibili (sia Fibaro che di altri marchi). Una volta connessi, toccherà all’Home Center gestirli e tramite una semplice app sarà possibile garantire pieno controllo a tutti gli elementi della casa.

Dal riscaldamento all’antifurto, dall’illuminazione alle chiusure automatizzate, passando per scenari e quant’altro possa essere gestito con un controllo localizzato ed una connessione con Fibaro.

Home Center 3 è il sistema di gestione intelligente della casa più avanzato al mondo, creato sulla base di oltre 10 anni di esperienza e dei numerosi commenti degli utenti e degli installatori Fibaro. E’ un dispositivo moderno e affidabile che vi permetterà di controllre facilmente tutte le funzioni della casa intelligente con l’uso di un solo pulsante, gesto o parola.

Parola, esatto: l’hub di Fibaro è infatti compatibile con Alexa e Assistente Google, cosa che apre all’interazione vocale ed alla gestione remota senza l’uso delle mani. Rispetto alla versione precedente aumentano la potenza del dispositivo e la capacità del segnale remoto (che arriva ora fino a 150 metri), raddoppia la memoria e migliora la stabilità. Sonos, Netatmo, Samsung, IFTTT, Philips: questi ed altri marchi sono i tasselli che consentono all’ecosistema Fibaro (marchio al di sotto del colosso Nice) di impreziosire l’esperienza di controllo domotico.

Fibaro Home Center 3 è una potenziale chiave di volta per il tuo spazio domestico: è una domotica aperta, che si contrappone ai sistemi chiusi dei marchi principali e che consente una evoluzione continua dei controlli remoti. Ognuno potrà programmare la casa da sé attraverso l’app dedicata ed avere piena coscienza di ciò che accade, quando e perché. I risparmi ottenibili, la sicurezza ricavabile e la comodità conseguente sono elementi utili a più che ripagare l’investimento iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.