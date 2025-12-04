FiberCop e Microsoft Italia per l'edge cloud nazionale

I 27 milioni di Km di fibra ottica già posata e le 10.500 centrali di FiberCop, insieme all’infrastruttura Azure di Microsoft, per accelerare la trasformazione digitale in Italia, promuovendo servizi innovativi abilitati da cloud e AI. È questo l’obiettivo comune delle due società, che oggi firmano un’intesa strategica per sviluppare un sistema di edge cloud nazionale.

Edge cloud nazionale: FiberCop con Microsoft Italia

L’iniziativa mira proprio a offrire servizi di ultima generazione, sicuri e a bassa latenza, con modalità pienamente conformi al concetto di sovranità dei dati, rispondendo alle esigenze di imprese e pubblica amministrazione. Si inserisce nel più ampio quadro di una collaborazione già attiva da tempo.

Prende così il via il progetto che porterà a creare un’architettura diffusa a supporto dell’analisi in tempo reale dei dati e delle applicazioni IoT per le aziende clienti su tutto il territorio nazionale. Queste le parole di Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop.

Attraverso la collaborazione con Microsoft Italia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano. Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiede nell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale. Grazie a queste capacità, FiberCop è meglio posizionata di qualsiasi altro player sul mercato per guidare l’innovazione e sostenere il futuro digitale del Paese.

Come si legge nel comunicato giunto in redazione, l’approccio di Azure Local accelererà l’innovazione sul fronte cloud e intelligenza artificiale offrendo nuove applicazioni, risorse e servizi dal cloud all’edge . Questo permetterà di distribuire in locale applicazioni moderne e legacy, in sedi dislocate o caratterizzate da requisiti di sovranità. Ecco il commento di Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato Microsoft Italia.

Con Azure Local e la rete edge di FiberCop permetteremo alle organizzazioni di tutto il Paese di innovare dal cloud all’edge, mantenendo il pieno controllo sui propri dati e beneficiando al tempo stesso delle più recenti innovazioni in ambito intelligenza artificiale.

Un accordo ai confini della rete

Al concetto di edge cloud computing è centrale, per erogare i servizi portando le risorse di calcolo e di archiviazione più vicine al luogo in cui vengono utilizzate, ai confini della rete. Di seguito i benefici per le organizzazioni.