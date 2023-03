Fibra Aruba: ecco lo sconto MISE per Partita IVA

Oggi vediamo tutte le tariffe messe a disposizione da Aruba per avere la Fibra in super sconto per te che hai la Partita IVA. Ecco come usufruire del Bonus Governativo stanziato dal MISE e risparmiare fino a 2500 euro.

Aruba Fibra Partita IVA: i dettagli delle PROMO scontate

Grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche Aruba come tutti gli altri provider mette a disposizione dei suoi clienti Professionisti la possibilità di attivare la sua Fibra ad un prezzo scontatissimo. Vediamo le due offerte principali:

Fibra Aruba PRO XL: è l’offerta che permette di accedere al Buono di fascia C ed offre internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo in download ed 1 Gigabit al secondo in upload , chiamate senza limiti dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, indirizzi IPv4 e IPv6 statici senza costi aggiuntivi, Modem in comodato d’uso e l’assistenza in priority senza attese anche via chat. Il Voucher applicato è di 2000 euro per 36 mesi che di fatto sconta totalmente il canone. In sostanza, l’abbonamento prevede soltanto il pagamento dell’IVA pari a 12,21 euro .

è l’offerta che permette di accedere al Buono di ed offre a casa fino a in ed in , verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, indirizzi e statici senza costi aggiuntivi, Modem in comodato d’uso e l’assistenza in priority senza attese anche via chat. Il Voucher applicato è di 2000 euro per 36 mesi che di fatto sconta totalmente il canone. In sostanza, l’abbonamento prevede soltanto il pagamento dell’IVA pari a . Fibra Aruba PRO: la seconda promozione gode del voucher di fascia B pari a 500€ e gode di internet senza limiti in Fibra, chiamate illimitate dal fisso verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia, Modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito, indirizzi IPv4 e IPv6 di tipo statico, oltre all’assistenza disponibile in qualsiasi momento 24 ore al giorno. Anche in questo caso, il prezzo mensile è pari a 0€ per 18 mesi. L’IVA, invece, è pari a 6,11 euro.

Costi ed altro

Il costo di attivazione di Aruba Fibra è pari a 0 euro. Inoltre, questo ammontare viene richiesto anche in caso di copertura in Aree C&D.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.