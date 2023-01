Fibra ottica a casa: costi ridotti, zero vincoli e prestazioni al top con Virgin Fibra

La copertura della fibra ottica continua a crescere e il numero di utenti che, ad oggi, può accedere alla banda ultra-larga è nettamente superiore rispetto al passato. La fibra, inoltre, diventa ancora più economica, con costi stabilmente inferiore ai 30 euro al mese. Per attivare una connessione di casa, quindi, le opzioni disponibili sono sempre più complete ed economiche.

Tra le opzioni più convenienti del mercato di telefonia fissa per accedere ad Internet tramite fibra ottica FTTH c’è l’offerta Virgin Fibra Pura, proposta da Virgin Fibra, uno degli operatori più “giovani” del mercato italiano. Fino alla fine del mese di gennaio, infatti, è possibile attivare la fibra di Virgin ad appena 26,49 euro al mese.

L’offerta presenta un prezzo “per sempre”, senza vincoli e costi nascosti. L’attivazione può avvenire direttamente online.

Virgin Fibra Pura: un’offerta trasparente ad un ottimo prezzo

L’offerta fibra ottica proposta da Virgin è tra le migliori del momento per la connessione di casa, sia in termini di costi che in termini di contenuti e trasparenza. Con Virgin Fibra Pura si può contare su:

una connessione illimitata tramite rete in f ibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download e 300 Mega in upload

tramite rete in f con velocità massima di 1 Giga in download e 300 Mega in upload un modem Wi-Fi 6 incluso senza costi aggiuntivi

incluso senza costi aggiuntivi l’assenza di vincoli con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

L’offerta Virgin Fibra Pura è attivabile al prezzo scontato di 26,49 euro al mese con un contributo di attivazione di 29,99 euro una tantum.

Da notare, inoltre, che è possibile puntare anche sulla promozione combinata Virgin Fibra & Fitness che include, oltre alla fibra ottica, anche l’accesso al servizio di allenamento digitale di Virgin Active, con tanti allenamenti da sfruttare per tenersi in forma. L’offerta combinata costa 39,49 euro al mese con attivazione di 19,99 euro una tantum.

Le promozioni di Virgin Fibra sono valide fino al prossimo 31 gennaio. Per attivare un nuovo abbonamento è possibile accedere al sito dell’operatore, dal link qui di sotto, e verificare la copertura. Sono disponibili anche soluzioni per i clienti con Partita IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.