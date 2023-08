Fibra ottica veloce: con Aruba i prezzi partono da 19€

La tua connessione è lenta? Aruba Fibra potrebbe essere la soluzione che stavi aspettando: grazie a una interessante promozione in corso, il noto provider mette a disposizione piani FTTH (Fiber To The Home) che combinano velocità, affidabilità e prezzi convenienti che partono da soli 19 euro.

L’offerta di Aruba Fibra: in cosa consiste?

L’offerta Aruba riguarda i piani FTTH, che portano la fibra ottica direttamente nella tua casa, garantendo un accesso senza interruzioni alla rete. Con questa promozione a tempo limitato, Aruba presenta due piani pensati appositamente per i privati, offrendo un’ampia scelta per soddisfare le tue esigenze.

Piano 1: Fibra Aruba All-in a 19,89 euro al mese

Sei pronto a sperimentare l’internet ad alta velocità come mai prima d’ora? A soli 19,89 euro al mese per sei mesi otterrai un router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate e un indirizzo IPv6 statico, per un’esperienza completa e senza limiti. Inoltre, potrai mettere in pausa la tua fibra con l’innovativa funzionalità Stop&Go, ideale per chi trascorre lunghi periodi lontano da casa.

Piano 2: Fibra Aruba a 22,47 euro al mese

Se preferisci un piano che ti dia un po’ più di “spazio”, il piano Fibra Aruba è ciò che fa per te. Accedi alla potenza della fibra ottica a soli 22,47 euro al mese per ventiquattro mesi. Anche se questo piano non include un router o chiamate nazionali illimitate, ti offre ancora una connessione solida e affidabile che soddisferà le tue esigenze digitali quotidiane.

Flessibilità e vantaggi aggiuntivi

Una delle caratteristiche più interessanti di queste offerte è la flessibilità. Puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci, che sia l’addebito diretto su conto corrente, la carta di credito o il conto PayPal. Inoltre, grazie all’opzione per aggiungere extra come l’indirizzo IPv4 statico o un aumento della velocità di download/upload, potrai personalizzare ulteriormente il tuo piano per adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Attivare la fibra di Aruba è semplicissimo e puoi farlo direttamente online. Dopo aver scelto l’offerta che si adatta meglio alle tue necessità, seleziona il metodo di pagamento preferito e completa l’acquisto in pochi minuti. Non dovrai preoccuparti di costi di attivazione o migrazione, poiché Aruba ti offre un ingresso senza problemi nel mondo della connettività a fibra ottica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.