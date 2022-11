Fibra senza telefono: conviene o no?

Chiunque possiede uno smartphone di questi tempi. Questa capillare diffusione sta rendendo il telefono di casa sempre meno fondamentale. Esiste la fibra senza telefono? Certo.

In effetti, gli utenti che vanno alla ricerca di questa soluzione sono sempre di più. Per questo motivo i vari operatori hanno studiato delle offerte vantaggiose per chi vuole soltanto la connessione Internet a casa senza chiamate da fisso.

Non è soltanto una questione discrezionale, ossia volere o meno il telefono a casa. A volte è una necessità, poiché ci sono ancora zone in Italia che non sono state raggiunte dal servizio ADSL, misto rame o fibra ottica.

Fibra senza telefono: la tecnologia FWA

Nel settore della connessione Internet a banda larga e ultra larga, la novità maggiore è rappresentata dalla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

Si tratta di un sistema ibrido, ossia un misto tra collegamenti via cavo e wireless, che consente agli utenti di navigare molto velocemente anche in luoghi dove l’infrastruttura è scarsa o assente.

Sta riscuotendo grande successo in quanto consente una velocità di connessione quasi simile a quella della fibra ottica grazie allo sfruttamento delle connessioni satellitari e le onde radio.

Chiamata FTTT (Fiber To The Tower), il segnale viene trasmesso da un’antenna, la quale lo riceve da un cavo fisso e lo trasmette al terminale come segnale radio.

Per chi non vuole il telefono a casa, c’è Sorgenia

La soluzione tecnologica sopra descritta deve essere opzionata da chi abita in una zona priva di infrastrutture ADSL e fibra.

Invece, coloro che non necessitano del telefono a casa, possono sottoscrivere un abbonamento fibra con Sorgenia accedendo qui.

L’offerta è valida soltanto per chi attiva o ha già attivato una fornitura di gas, luce o entrambi con il gestore.

La velocità massima dichiarata in download è di 2560 Mbps, mente in Upload di 300 Mbps. Il modem è incluso nell’offerta, così come l’attivazione e l’installazione. Il prezzo? 19,73 euro al mese, che è attualmente in promozione.

