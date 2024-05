Fibra a soli 19,99€ al mese con Iliad, per SEMPRE

Con la Fibra di Iliad non hai solo velocità e stabilità, ma anche risparmio. Approfitta subito dell’incredibile offerta disponibile online a questo link! Oggi ottieni una connessione fantastica direttamente a casa tua con soli 19,99€ al mese, invece di 24,99€. Un’occasione unica da prendere subito al volo.

Questa promozione è aperta a tutti i già clienti mobile di Iliad con un’offerta attiva di almeno 9,99€ al mese con ricarica automatica. Approfittane subito! Tra l’altro oggi si attiva con il nuovo Iliad Box dotato di tecnologia WiFi 7 che assicura una rete stabile e ancora più veloce per tutta casa.

Fibra Iliad: l’offerta presa d’assalto

Con la Fibra di Iliad hai la massima velocità disponibile nella tua zona e un provider che ci tiene alle tue necessità. Goditi uno streaming senza buffering e un gaming a zero latenza. La migliore tecnologia ora è a tua completa disposizione. Approfitta subito dell’incredibile offerta disponibile online a questo link!

Una volta attivata l’offerta speciale ti arriverà a casa IliadBox, il modem dotato di tecnologia WiFi 7 in comodato gratuito. Inoltre, avrai anche chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, segreteria telefonica e app IliadBox Connect. In base alla zona puoi avere:

Tecnologia FTTH EPON con download fino a 5 Gbit/s, suddivisi tra WiFi e porte ethernet, e upload fino a 700 Mbit/s;

con download fino a 5 Gbit/s, suddivisi tra WiFi e porte ethernet, e upload fino a 700 Mbit/s; Tecnologia FTTH GPON con download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s;

con download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s; Aree Bianche con download fino a 1 Gbit/s e upload fino a 300 Mbit/s.

In conclusione possiamo dire che questa è una delle offerte più convenienti sul mercato per la Fibra se abbinata a un’offerta Iliad Mobile. Per prestazioni, servizio e assistenza clienti raggiungiamo livelli davvero interessanti. Un ottimo risparmio senza rinunciare alla qualità. Una buona scelta per la tua connessione.