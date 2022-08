Fibra ultraveloce a 18€ al mese e modem con Alexa integrato in offerta

Fastweb Casa è il piano del noto vettore che ti permette di avere la fibra ultraveloce, chiamate illimitate e l’offerta energia Plenitude in promozione a 18,95€ al mese per 24 mesi. Approfittane subito e risparmia per i prossimi due anni: insieme a questo ricevi anche l’innovativo modem Nexxt, l’Internet Box di Fastweb che ti garantisce stabilità, copertura WiFi, navigazione sicura e Alexa integrato.

Fastweb Casa con Nexxt: l’offerta con l’innovativo Internet Box che include Alexa

L’importo mensile dell’offerta Casa include il contributo di attivazione del servizio, pari a 1€ per 24 mesi. In caso di recesso anticipato non dovrai preoccuparti: non ti sarà addebitato alcun importo relativo alle rate mancanti. E non hai costi nascosti, dato che il modem è sempre incluso senza costi aggiuntivi.

In tal proposito, l’Internet Box di Fastweb è una delle caratteristiche di punta di questa offerta dato che garantisce:

WiFi 6 di ultima generazione per stabilità e copertura del segnale in ogni angolo della casa

di ultima generazione per stabilità e copertura del segnale in ogni angolo della casa Assistente vocale Alexa integrato per gestire la connessione con la voce, ascoltare musica e molto altro

integrato per gestire la connessione con la voce, ascoltare musica e molto altro Design innovativo e moderno che si integra in tutti gli ambienti

Navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware.

con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware. Funzione di Parental Control inclusa per proteggere la navigazione internet dei più piccoli.

Se preferisci, puoi abbinare a tutto questo anche l’offerta di Plenitude che ti permette di risparmiare 6€ al mese per 24 mesi se scegli l’offerta Gas e Luce, altrimenti 3€ al mese per una delle due soluzioni.

Puoi abbonarti a Fastweb Casa direttamente online. La velocità della connessione internet dipende dalla copertura raggiunta presso la tua abitazione, un dato che puoi verificare prima di sottoscrivere l’abbonamento. Ti ricordiamo che l’offerta ti permette di pagare solo 18,95€ al mese per i prossimi 24 mesi, con modem incluso.

