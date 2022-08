Fibra Vodafone: in PROMO a soli 27,90 euro mensili

La Fibra Vodafone è disponibile ONLINE con un prezzo di partenza pari a meno di 28 euro al mese. L’offerta Internet Unlimited è attivabile in esclusiva con le chiamate illimitate solo richiedendo il tutto tramite sito web. Per i già clienti dell’operatore rosso sul mobile il prezzo scende a 22,90€ al mese.

Fibra Vodafone: ecco come attivare la PROMO

La promozione Internet Unlimited gode di internet illimitato 24 ore su 24 a casa in FTTH, ADSL o FTTC fino a 2,5 Gigabit al secondo con Modem gratuito fornito in comodato d’uso con tecnologia Wi-Fi 6 solo in FTTH o in Wi-Fi 5 nelle altre varianti e chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta dal fisso verso qualsiasi gestore mobile e fisso italiano. Tutto questo ad un prezzo di soli 27,90 euro mensili.

Per richiedere l’attivazione del servizio, basterà fare click sul bottone qui sotto:

La promozione è scontata ulteriormente per i clienti Vodafone che hanno già una SIM o più con l’operatore rosso. In questo caso il prezzo è pari a 22,90 euro al mese. L’offerta è priva di chiamate illimitate.

Il modem fornito in comodato d’uso gratuito compreso con l’abbonamento include un’opzione che permette di ottimizzare al meglio la rete domestica. Questa feature prende il nome di Wi-Fi Optimizer.

Costi ed altro

Il costo di attivazione per richiedere Internet Unlimited è pari a 0 euro. La spedizione a casa del Modem è completamente gratuita. L’offerta è scontata a soli 27,90 euro mensili, invece di 29,90 euro al mese, solo ONLINE con le chiamate illimitate gratuite.

Inoltre, la tariffa in questione non prevede vincoli. In caso di recesso o passaggio ad altro gestore bisognerà restituire il Modem entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.