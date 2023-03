Fibra Vodafone: SCONTO incredibile per te

Lo sconto che ti offre Vodafone per attivare la Fibra a casa è davvero molto interessante. Il prezzo richiesto dall’operatore ex Omnitel è pari a soli 24,90 euro al mese, anziché di 27,90 euro ogni mese.

La promozione è attualmente disponibile in esclusiva ONLINE solo per pochi giorni.

Fibra Vodafone: ecco come avere lo sconto

L’offerta in super sconto è disponibile sul sito dell’operatore rosso nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con picchi di velocità massima stanziati a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload solo in FTTH, Modem incluso in comodato d’uso gratuito nel canone mensile con tecnologia Wi-Fi 6 e Wi-Fi Optimizer. Tutto questo ad un prezzo scontato pari a 24,90 euro ogni mese, anziché di 27,90 euro mensili.

Oltre alla connessione senza limiti ed al Modem incluso troviamo incluso nel costo mensile il pacchetto che include le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri mobili fissi e mobili nazionali.

La promozione però include solo il Modem e non offre la possibilità di avere incluso nel prezzo anche un Extender. Per avere questo apparato e quindi sfruttare la connessione illimitata in tutte le stanze della vostra abitazione è necessario scegliere la tariffa V-Max.

Costi ed altro

Questa tariffa che abbiamo visto sinora è attualmente scontata solo ONLINE per un periodo di tempo limitato. Il costo iniziale non è previsto, mentre, Vodafone richiede per l’attivazione della Fibra una quota pari a 5 euro al mese per 2 anni. Questo ammontare è già incluso però nel canone di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.