Fibra100% Ultraveloce: 24,90€/m x 12 mesi, attivazione a 29€

La fibra ottica di Sky WiFi ora costa meno: grazie alla nuova promozione, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con canone di 24,90 euro al mese per 12 mesi e con attivazione pari a 29 euro una tantum. La promozione include già il modem Wi-Fi, senza costi aggiuntivi, e non ha vincoli di permanenza.

Si tratta, quindi, di una delle soluzioni più complete e vantaggiose per attivare una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH da 1 Gigabit. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da raggiungere subito il sito ufficiale di Sky per la verifica della copertura e la successiva attivazione.

Sky WiFi in offerta a 24,90 euro: è la fibra ultraveloce su cui puntare oggi

La promozione lanciata da Sky include:

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega linea telefonica con chiamate a consumo

modem Sky WiFi Hub incluso gratuitamente

Sky WiFi ha un costo di 24,90 euro al mese per 12 mesi (poi 29,90 euro al mese) e un contributo di attivazione di 29 euro una tantum. La promozione, disponibile in esclusiva online, non ha vincoli di permanenza ed è possibile cambiare operatore in qualsiasi momento (viene applicato solo il contributo di disattivazione di 11,09 euro in caso di migrazione).

Si tratta, quindi, di una promozione ottimale per garantirsi una connessione veloce, con una spesa ridotta. SkyWiFi, inoltre, mette a disposizione dei suoi clienti un vero e proprio ecosistema smart per la gestione della rete Internet di casa.

L’applicazione SkyWiFi permette di personalizzare il funzionamento della rete mentre il modem Sky WiFi Hub, con otto antenne integrate, garantisce una copertura della rete wireless elevata, per tutta la casa.

Per verificare la copertura e attivare la promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.