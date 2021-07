FIFA 21 PS4 al minimo storico: ASSIST A PORTA VUOTA

Con la fase finale di EURO 2020 che sta ormai per entrare nel vivo, l'attenzione del mondo intero è puntata sulle stelle del calcio: le loro gesta, oltre che in TV, sono disponibile anche su console grazie a un titolo come FIFA 21, simulazione per eccellenza e campione di vendite. Lo proponiamo oggi al prezzo minimo storico, acquistabile nella versione PS4 su eBay a soli 17,99 euro, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna.

Così, FIFA 21 per PS4 è praticamente regalato

Chi lo compra si garantisce inoltre la possibilità di ottenere gratis l'edizione PS5. Il titolo non ha bisogno di presentazioni: è il best seller della categoria, capace di tenere milioni di giocatori incollati al joypad, impegnati in sfide solitarie o in multiplayer, locale oppure online. Tutti i dettagli nella scheda dedicata.

FIFA 21 vanta un testimonial d'eccezione, il fuoriclasse Kylian Mbappé, costretto in questi giorni a ferie anticipate in seguito all'esclusione della sua Francia dal torneo, ad opera di una sorprendente Svizzera. Metti le mani sul gioco a soli 17,99 euro con spedizione gratuita.