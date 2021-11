FIFA 22, ecco tutti gli sconti del Black Friday

Il campionato entra nel vivo. La Champions League entra nella fase più importante. La stagione entra nel momento più emozionante. E FIFA 22 è pronta ad aggiungere emozioni su emozioni, soprattutto se te la ritrovi sotto l'albero di Natale. Se poi ci arriva con uno sconto speciale targato Black Friday, meglio ancora: cosa c'è di meglio di un'emozione, se non un'emozione a basso costo?

FIFA 22, tutti gli sconti del Black Friday

Ecco allora tutte le offerte del Black Friday di Amazon per un FIFA 22 a prezzo scontato:

Su FIFA 22 non c'è molto da aggiungere, soprattutto quest'anno: l'opzione per vivere le migliori emozioni del calcio su console è questa e nessun'altra. Una scelta che non apre a dubbio alcuno: sotto l'albero farebbe felice qualunque bambino (e qualunque papà). Sceglierla ora significa veder recapitato il pacco in tempo, senza problemi di approvvigionamento e con prezzo speciale a disposizione.

Un bel gol a porta vuota, insomma. E senza dover soffrire fino al novantesimo.