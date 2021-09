Mancano ormai solo un paio di settimane all'uscita di FIFA 22. Se vuoi farti trovare pronto all'appuntamento, esegui oggi il preordine approfittando di questa offerta eBay per avere la versione PS4 (link all'offerta) o quella per Xbox One (link all'offerta) al prezzo più basso di tutti.

FIFA 22 in preordine per PS4 e Xbox One al prezzo minimo

A livello di gameplay, il titolo può beneficiare di tutte le migliorie introdotte dallo sviluppatore, nonché delle licenze per riprodurre la maggior parte delle squadre e delle competizioni con nomi e loghi ufficiali. Tutte le altre info nella scheda del prodotto.

Il prodotto è assolutamente nuovo e originale, consegnato in copia fisica direttamente a domicilio con spedizione gratuita al day one dell'1 ottobre. Si trova in Italia, proposto in offerta da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 24.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay: approfittane e acquistalo oggi al prezzo di soli 59,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, per PS4 o Xbox One.