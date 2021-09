Amazon, questo cavo HDMI ti costa ZERO (ebbene si)

Non c'è inganno, ma ovviamente c'è il trucco. Del resto perché un negozio online dovrebbe regalare la propria merce? Se non si tratta di un regalo e non si tratta di un inganno, resta il fatto che acquistare questo cavo HDMI 2.0 da 1,8 metri su Amazon costa effettivamente ZERO ed il motivo è facilmente spiegato.

Cavo HDMI, perché è gratis

Il cavo in questione fa parte della linea “Amazon Basics” con cui l'e-commerce abbassa i prezzi di prodotti di largo consumo mettendoci sopra il proprio stesso brand. In questo caso il prezzo di 7,3 euro scende a 5,97 euro grazie ad uno sconto del 18%. Ma non finisce qui, perché c'è un altro dettaglio a cui prestare attenzione: il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Questo rende il cavo compatibile con l'offerta che Amazon ha messo in piedi fino a fine mese, grazie alla quale è possibile avere 6 euro di credito a fronte di una ricarica dell'account di almeno 60 euro.

Ecco svelato il trucco, dunque: è sufficiente caricare 60 euro di credito per ottenere 6 euro con cui effettuare un acquisto da 5,97 euro. All'atto del pagamento, dunque, i 60 euro caricati non saranno intaccati (resteranno a disposizione dei prossimi acquisti) e i 6 euro di omaggio saranno sufficienti per pagare il cavo HDMI. Restano anzi 3 centesimi e anche questi non andranno sprecati: resteranno a disposizione anch'essi per il prossimo acquisto.

Ricorda: l'offerta sul cavo è valida soltanto per poche ore, mentre l'omaggio di 6 euro è valido fino a fine mese (ed è spendibile a lunga scadenza).

Non c'è inganno e ora conosci anche il trucco. Approfittane!