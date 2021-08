Amazon ti regala 6 euro per qualsiasi acquisto: ecco come approfittarne

Vuoi acquistare su Amazon un prodotto dal costo di 6 euro? Puoi pagarlo ZERO se segui attentamente le seguenti istruzioni. Amazon, infatti, mette a disposizione per tutto il mese di settembre uno sconto di 6 euro su qualsiasi prodotto, purché a monte vi sia una ricarica del credito pari ad almeno 60 euro. Qualunque utente abituato ad acquistare su Amazon, insomma, avrà buon gioco ad approfittare di un'offerta simile perché di fatto è come se Amazon regalasse 6€ a fronte di un anticipo di 60€ che potranno essere spesi immediatamente.

Amazon ti regala 6 euro: ecco come averli

Facciamo un esempio per spiegare quanto facile e conveniente sia approfittare di questo omaggio. Ipotizziamo che si voglia approfittare di una qualsiasi delle “Offerte di Settembre” che Amazon sta mettendo a disposizione in queste ore. Ipotizziamo ad esempio che si voglia approfittare dello sconto del 35% sulle mascherine chirurgiche, che da 14,60 euro scendono in queste ore a 9,52 euro per una confezione da 50 unità. Prima di effettuare questo acquisto non si deve far altro che ricaricare il credito sul proprio account (tramite card prepagate da acquistare al supermercato, oppure tramite l'apposita semplicissima funzione automatica online) per un valore pari ad almeno 60 euro ed in cambio si avrà quanto promesso: 6€ da spendere su qualsiasi prodotto. Tornando alle mascherine: una confezione da 14,60 euro, già scontata a 9,52 euro, costerà infine soltanto 3,52 euro (0,07 euro a mascherina).

6 euro in regalo: come ottenerli

Funziona? Eccome. Questo quel che appare durante un acquisto in fase di pagamento nell'apposito spazio sul carrello:

In questo caso il prezzo pagato è pari a zero perché 6 euro sono regalati e 20,99 euro sono decurtati dal credito di 60 euro precedentemente caricato. Al prossimo acquisto si avranno ancora circa 40 euro a disposizione per ulteriori acquisti, mentre lo sconto da 6 euro è una tantum. Perché proprio 6 euro? Non chiedetelo a noi, ci limitiamo a segnalare come approfittarne!

Si tratta infatti di uno sconto tutto sommato “nascosto”, di cui potrà approfittare soltanto chi nota la piccola indicazione che appare in pagina durante gli acquisti. Riassumendo, questi sono i semplici passaggi da compiere:

effettuare una ricarica da almeno 60€, ma attenzione a questo dettaglio importante: “Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica“ “Il valore del buono sconto sarà detratto automaticamente dal saldo del prossimo ordine utile e sarà visibile nel riepilogo ordine“.

L'offerta ha anche alcune limitazioni per evitare gli abusi, ad esempio “è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti“. Inoltre non è possibile sommare più ricariche, ma occorre effettuare una ricarica sola del valore di almeno 60€. Tra i prodotti esclusi dall'offerta, infine, Amazon indica contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Qui sono disponibili tutti i dettagli dell'offerta. Ricorda: scade a settembre, dunque prima del prossimo acquisto ti conviene approfittarne. Puoi partire dalle offerte lampo di oggi, ad esempio.