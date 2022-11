FIFA 23 per PS4 e PS5 al prezzo minimo storico

Alla ricerca del regalo di Natale perfetto per un videogiocatore? In questo momento, in occasione della lunga Settimana del Black Friday su Amazon, le versioni PS4 e PS5 di FIFA 23 sono proposte al loro prezzo minimo storico. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Black Friday su Amazon: FIFA 23 PS4 e PS5 in sconto

Ricordiamo che la simulazione calcistica di EA Sports ha appena ricevuto l’aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali di calcio 2022 in Qatar, con tutte le nazionali (anche l’Italia non qualificata) e modalità inedite. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare la versione PS4 di FIFA 23 (la più venduta) al prezzo di soli 49,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, con uno sconto di 20 euro. L’edizione per console next-gen, quella PS5, crolla addirittura a soli 54,97 euro, ben -25,02 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

Ricordiamo infine che, in occasione della Settimana del Black Friday, l’e-commerce ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023, senza fretta, così da andare incontro a chi desidera portarsi avanti con i regali di Natale. Tutti i dettagli nella pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.