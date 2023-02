FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X/S a metà prezzo

Ora che, finalmente, trovare una PS5 è più semplice, segnaliamo uno sconto del 50% sul titolo che ogni anno fa registrare il record di vendite in Italia: la simulazione calcistica FIFA 23. Il gioco nella Sam Kerr Edition per PlayStation 5 e Xbox Series X/S è acquistabile oggi su Amazon approfittando di un gran risparmio.

FIFA 23 Sam Kerr Edition a metà prezzo

Include contenuti aggiuntivi da sfruttare nella modalità Ultimate Team come una divisa speciale e un oggetto giocatore non scambiabile, il fuoriclasse francese Mbappé in prestito per cinque partite, un altro a scelta tra Davies, Son o Vinícius Jr. per tre partite e una giovane promessa locale per la Carriera. In copertina c’è l’atleta australiana del Chelsea. Tutte le altre informazioni nella descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso, FIFA 23 Sam Kerr Edition è in vendita al prezzo finale di soli 39,99 euro nelle versioni next-gen per le console PlayStation 5 e Xbox Series X/S: è il minimo storico.

Si tratta del gioco su copia fisica (non in digitale). Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: scegli la tua versione e ordinala subito, entro domani sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.