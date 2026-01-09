FIFA World Cup 2026: avatar 3D con tecnologia Lenovo

Tra l’11 giugno e il 19 luglio 2026 si terrà il primo campionato mondiale di calcio a 48 squadre in Canada, Stati Uniti e Messico. Lenovo è il partner tecnologico ufficiale e, durante il CES 2026 di Las Vegas, ha svelato alcune tecnologie che saranno disponibili per allenatori, arbitri e tifosi, tra cui quella che permetterà di generare avatar 3D dei giocatori.

3D e AI alla FIFA World Cup 2026

La prima novità tecnologica si chiama Football AI Pro. È un assistente basato sull’intelligenza artificiale che fornisce analisi dei dati e insight sulle performance ad allenatori, giocatori e analisti di tutte le squadre partecipanti alla FIFA World Cup 2026. Grazie alla collaborazione tra più agenti AI permette di elaborare oltre 2.000 metriche diverse.

Gli analisti potranno confrontare schemi di gioco utilizzando clip video e avatar 3D che forniscono dati in tempo reale. Gli allenatori potranno valutare le modifiche tattiche da applicare contro l’avversario, mentre i giocatori riceveranno analisi personalizzate delle proprie prestazioni.

La tecnologia di Lenovo consentirà di creare avatar 3D dei giocatori, utilizzando grafica avanzata e intelligenza artificiale. Serviranno per migliorare le decisioni degli ufficiali di gara e verranno mostrati ai tifosi (allo stadio e in TV) durante i replay del fuorigioco semiautomatico.

Come hanno sicuramente notato i tifosi italiani, le riprese video delle body cam degli arbitri sono traballanti e di scarsa qualità. Grazie alla nuova versione della Referee View sviluppata da Lenovo, le riprese saranno più nitide e soprattutto stabilizzate dall’IA.

Al CES 2026 di La Vegas sono state mostrate le FIFA World Cup 2026 Edition di molti dispositivi, tra cui Motorola razr, ThinkPad X9 e X1 Carbon, ThinkBook 14 e Yoga Slim 7i Ultra, con il logo della manifestazione.