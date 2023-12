File cancellati? Recuperali con Stellar Data Recovery, ora in offerta

Se hai mai vissuto il terrore di perdere dati importanti a causa di errori accidentali, un attacco di virus o un guasto hardware, saprai anche quanto sia cruciale avere a disposizione uno strumento affidabile per recuperarli. In questo contesto, Stellar Data Recovery è il software in grado di restituirti documenti, foto, video e altro ancora cancellati dal tuo dispositivo. Scarica Stellar Data Recovery gratis oppure acquista la versione completa con uno sconto.

Recupera i tuoi file in pochi clic con Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery è un software facile da usare progettato per recuperare gran parte dei file da HDD, USB, schede di memoria e numerosi altri dispositivi e supporti. È compatibile con tutte le versioni di Windows fino a 7 e con Mac. Diverse le funzioni offerte dal programma.

Deep Scan, ad esempio, esegue una scansione completa permettendo recuperi anche in situazioni più complesse, mentre Filtered Tree consente di filtrare i file in diversi modi, semplificando ulteriormente il processo. Il software, inoltre, offre la possibilità di salvare la scansione corrente e riprendere il recupero in qualsiasi momento successivo.

Il programma supporta anche l’utilizzo di due monitor contemporaneamente, offrendo un’esperienza di recupero più precisa ed efficiente quando si gestiscono due diverse attività allo stesso tempo. Ma come funziona, nel dettaglio, Stellar Data Recovery?

Innanzitutto dovrai selezionare la tipologia di dati che desideri recuperare con il programma: fotografie, video, documenti, audio, sono tantissimi i formati supportati. Dopodiché dovrai indicare la posizione o il volume del drive da scansionare. Infine, a scansione eseguita, ti basterà selezionare i file desiderati e fare clic su “Recupera” per salvarli.

Scarica gratuitamente Stellar Data Recovery per una prova, oppure acquista uno dei piani a pagamento in offerta disponibili: i prezzi partono da 59,99 dollari per il pacchetto “Standard” a 199,99 dollari per “Technician”, il più avanzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.