File danneggiati? Ci pensa PDF Recovery: risparmia il 10% con il coupon

Hai bisogno di recuperare un file PDF danneggiato? Ci pensa PDF Recovery, software semplice ma dalle utili funzionalità che non si limitano al solo recupero del file danneggiato. Se vuoi acquistare PDF Recovery per Mac risparmiando il 10% utilizza in fase di acquisto il coupon UPDATE10OFF. Il prezzo finale sarà di 34,04 euro invece di 42,27: un ottimo risparmio, ma approfittane subito perché l'offerta sta per scadere.

Diamo un'occhiata alle funzioni offerte dal software. In primo luogo troviamo ovviamente la riparazione dei file corrotti e la possibilità di recuperarli senza alterarne la formattazione originale. Con la scansione avanzata potrai individuare immediatamente quali sono i PDF danneggiati, che potranno essere salvati in un nuovo percorso a scelta. Potrai recuperare testi e immagini e perfino PDF creati da MS Office. Il software è compatibile con tutti i formati PDF e tutte le sue versioni. La versione Mac, inoltre, può anche esportare i report di riparazione in formato CSV. E i file che non è possibile sistemare? Il programma fornirà un log completo del problema, indicando quali errori hanno impedito il recupero.

Un software davvero utile quando si verificano gravi perdite di dati oppure quando i nostri file vengono severamente danneggiati da salvataggi sbagliati o altre problematiche. PDF Recovery versione per Mac può essere acquistato quindi risparmiando il 10% rispetto al prezzo originale. Per fare ciò basterà inserire il coupon UPDATE10OFF nell'apposito campo per ottenere un prezzo finale di 34,04 euro invece di 42,27.