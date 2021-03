Il client FPT più noto tra quelli offerti gratuitamente, FileZilla, è presente sui computer di milioni di utenti: qualcuno ha scoperto che ora è anche vettore di adware, facendo storcere il naso a coloro che sono soliti sceglierlo per il trasferimento dei file su server remoto.

A notarlo e segnalarlo per primo è stato nel fine settimana l’account Twitter @nixcraft, con un post in cui invita a optare per l’alternativa WinSCP, in grado di svolgere le stesse funzioni. Lo riportiamo di seguito anche in forma tradotta.

FileZilla now contains adware if you download from the official homepage. Be careful. You don't need FileZilla on Linux or Unix-like systems at all. On windows, try using WinSCP https://t.co/0SUtkd9Mq4 if you need that kind of stuff. WSL will also save you from such things.

— nixCraft (@nixcraft) March 26, 2021