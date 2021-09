Filma l'asteroide che si schianta su Giove, per puro caso

José Luis Pereira ha una passione: osservare il cosmo. Quando il cielo non è coperto, punta la propria attrezzatura verso l'alto per catturare fotografie e video dei pianeti. Il suo preferito è Giove. Mai avrebbe immaginato di immortalare un evento molto raro: l'impatto di un asteroide o di una cometa (dal diametro stimato in 30-60 metri) sulla sua superficie.

Quel puntino bianco è un asteroide che colpisce Giove

È accaduto nella giornata del 13 settembre, in Brasile. Il dispositivo impiegato è una fotocamera QHY5-III 462C affiancata da un telescopio newtoniano da 275 mm, un TeleVue Powermate 5x e un filtro IR/UV. Questo il risultato.

Incredibilmente, Pereira non era il solo con il naso all'insù per osservare Giove. È accaduto anche in Francia, presso l'osservatorio di Astroqueyras. Nel filmato qui sotto lo stesso evento, ma ripreso da migliaia di chilometri di distanza.

Secondo quanto dichiarato dall'astronomo italiano Albino Carbonani sulle pagine di Rai News, se l'oggetto avesse colpito la Terra anziché il pianeta più grande del sistema solare si sarebbe verificato un evento disastroso.