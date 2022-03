Filmora 11 video editor a soli 80 euro per sempre

I software di video editing sono ormai tantissimi e tutti si differenziano per quantità di funzioni a disposizione o metodo di pagamento. La maggior parte di questi dispone infatti di servizi in abbonamento, mensili o annuali, mentre altri di un acquisto unico. Filmora 11 video editor è fra questi ultimi e grazie alla più recente promozione, chiunque potrà acquistarlo pagando soltanto 80 euro. Il software sarà perfettamente compatibile sia con PC Windows che con Mac, perciò non esisteranno limiti di utilizzo di alcun tipo. Ma vediamo ora nello specifico quali saranno le funzionalità messe a disposizione.

Filmora 11: solo 80 euro per un software di video editing completo e professionale

Per chi ancora non lo conoscesse, Filmora 11 è uno dei software sviluppati da Wondershare, azienda che da sempre è riuscita a distinguersi per il rapporto qualità prezzo apportato sui propri prodotti. In particolare, il suddetto video editor è tra i più utilizzati su dispositivi mobile, ma le sue funzionalità avanzate lo rendono perfetto anche per l’utilizzo su PC Windows e Mac. In più, grazie all’attuale offerta che ne abbassa il prezzo a soli 80 euro per sempre (nessun abbonamento richiesto) risulta essere anche uno dei più accessibili per l’utilizzo completamente offline.

Elencare tutte le funzioni di cui dispone è sostanzialmente impossibile, ma possiamo comunque elencare quelle di maggior rilievo e quelle che probabilmente in molti utilizzeranno sin da subito. Oltre alle funzionalità base troviamo infatti: la corrispondenza colore, utile per applicare le correzioni colore su più clip contemporaneamente, il supporto al green screen, per applicare effetti sullo sfondo, lo schermo diviso, per aggiungere più clip in un’unica schermata, il tracciamento del movimento, per applicare effetti dinamici e in grado di seguire il soggetto principale, tantissimi effetti video divertenti e con l’aggiunta di titoli e infine anche l’audio ducking, utile per sfumare la musica di sottofondo per dare maggior risalto alle parole e ai dialoghi.

Da non sottovalutare è anche la presenza dei modelli, i quali potranno essere utilizzati per creare video dalla tipologia specifica, come ad esempio i programmi di allenamento, le feste di compleanno, le avventure nella natura, video musicali o incentrati sulla moda. Ricordiamo infine che tutto ciò sarà disponibile per sempre che non servirà in alcun modo rinnovarne l’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.