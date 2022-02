Filmora si aggiorna con il piano perpetuo in offerta a 79,99 euro

Wondershare ha annunciato il debutto di un nuovo importante aggiornamento per Filmora, il noto programma di video editing. Per l’occasione il Piano Perpetuo, che permette di avere una licenza da utilizzare per sempre, è adesso in offerta a soli 79,99€, per uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Filmora è uno dei migliori software per l’editing dei filmati che si caratterizza per la sua estrema semplicità d’uso, garantita da un’interfaccia utente moderna e chiara. Il tutto si combina alla presenza di centinaia di effetti cinematografici da utilizzare, con musica e suoni facilmente applicabili anche per chi non avesse esperienza con il montaggio dei video.

Filmora, le novità dell’ultimo aggiornamento

L’ultimo update lanciato da Wondershare mira ad arricchire ulteriormente l’offerta del programma. Debuttano infatti funzioni come:

Accelerazione della velocità : una soluzione che permette di regolare la velocità del proprio filmato con una gestione più efficace dei vari fotogrammi chiave;

: una soluzione che permette di regolare la velocità del proprio filmato con una gestione più efficace dei vari fotogrammi chiave; Mascheratura : una nuova gamma di sovrapposizioni per mostrare e nascondere parti del video;

: una nuova gamma di sovrapposizioni per mostrare e nascondere parti del video; Sincronizzazione automatica : per allineare in maniera autonoma audio e video acquisiti da più telecamere della stessa scena;

: per allineare in maniera autonoma audio e video acquisiti da più telecamere della stessa scena; Auto Beat Sync : in esclusiva per sistemi Windows, permette di creare in automatico un filmato in linea con la musica prescelta;

: in esclusiva per sistemi Windows, permette di creare in automatico un filmato in linea con la musica prescelta; Wondershare Drive: uno spazio cloud in cui caricare e condividere documenti, modelli di progetto e video.

A tutto questo, Filmora accoglie alcune nuove risorse, come la possibilità di sfruttare semplici plug-in per trascinare e rilasciare effetti video sulla timeline: ad esempio, Newblue Titlepro, Boris FX Continuum e altri ancora. Debuttano inoltre la “Stock media“, una libreria di media stock di Filmstock e Pond5, e i “modelli intelligenti“, che vi permetteranno di caricare i video su Filmora 11 e ottenere delle versioni completamente modificate con un click.

Come aggiornare Filmora alla nuova versione

Il procedimento per aggiornare Filmora al nuovo update è abbastanza semplice:

Aprite Filmora X, fate click sul banner “Aggiorna Ora” a destra della finestra pop-up oppure su “Aiuto” e “Verifica Aggiornamenti”; Scaricate Filmora 11, attendere il termine del download e infine cliccare su “Installa“; Mettete da parte la vecchia versione, avviate Filmora 11 e accedete con il vostro account Wondershare.

Naturalmente, l’installazione dell’aggiornamento non comprometterà il vostro periodo di licenza. Se volete sfruttare l’occasione per passare al “Piano Perpetuo”, che vi permette di utilizzare Filmora per sempre, approfittate allora della nuova offerta, che vi darà modo di acquistarlo a soli 79,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.